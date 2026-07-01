Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh mới

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Hội nghị được kết nối từ Trung ương đến gần 3.000 điểm cầu trên cả nước, với hơn 32.000 đại biểu cấp xã, phường và đặc khu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển mới với mục tiêu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị nhằm quán triệt, cập nhật những chủ trương, quan điểm mới của Đảng; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận từ Trung ương đến cơ sở. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương pháp nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong toàn ngành.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức lựa chọn 9 chuyên đề trọng tâm để truyền đạt trực tiếp, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, hướng đến nâng cao khả năng vận dụng trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị.

Các chuyên đề tập trung vào những nội dung: công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; triển khai công tác trí thức của Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031; đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung vào các chuyên đề về công tác tuyên giáo và dân vận trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng gắn với thông tin đối ngoại trong tình hình mới; những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, kéo dài đến ngày 4/7/2026.