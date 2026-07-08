Khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu đặt vấn đề về nội dung thảo luận tại Hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng sau sắp xếp bộ máy

Giải trình các nội dung được đại biểu quan tâm, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn cho biết, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là vừa hoàn thành các chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, vừa đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với công tác phát triển đảng viên, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ tiêu kết nạp mới đạt tối thiểu 3% theo quy định của Trung ương. Sáu tháng đầu năm đã kết nạp hơn 1.000 đảng viên, đạt gần 58% kế hoạch năm; các cấp ủy cần tập trung hoàn thành chỉ tiêu trong quý III.

Sau sắp xếp, số lượng chi bộ toàn thành phố còn 589 chi bộ, giảm khoảng 47%. Ban Tổ chức Thành ủy đề đối với đội ngũ bí thư chi bộ cao tuổi, việc kiện toàn nhân sự cần được cân nhắc trên cơ sở năng lực, uy tín và yêu cầu thực tiễn, tránh thay thế máy móc khi chưa có nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu.

Về công tác cán bộ, các đơn vị được yêu cầu tạm dừng tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm mới ở một số lĩnh vực để phục vụ việc giao biên chế chính thức sau sắp xếp, đồng thời tập trung xử lý tình trạng dôi dư cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng đang phối hợp xử lý dứt điểm 431 hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn chính trị còn tồn đọng trong tháng 7; đẩy mạnh số hóa hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ và hoàn thiện phần mềm đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI để triển khai thống nhất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời triển khai lộ trình sắp xếp các hội đặc thù theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Khơi thông nguồn lực, bứt phá tăng trưởng

Thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng, mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,33% là tích cực, nhưng chưa đạt kịch bản đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm của ngành sản xuất điện, thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp và thu ngân sách chưa đạt yêu cầu.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ông La Phúc Thành đề xuất tập trung khơi thông các nguồn lực phát triển, trước hết là chống thất thu ngân sách, xử lý các vướng mắc về đất đai và hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất trước ngày 31/8 nhằm bảo đảm nguồn thu theo kế hoạch.

Cùng với đó, thành phố cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đồng thời tháo gỡ các khó khăn về quy hoạch tại những địa bàn trọng điểm để sớm đưa các dự án vào triển khai.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong những tháng cuối năm. Các chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải cam kết tiến độ, tăng khối lượng thi công và bảo đảm giải ngân theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế.

Chủ động đổi mới giáo dục để thích ứng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân cho biết ngành giáo dục đang tập trung triển khai hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng mô hình trường liên cấp tại các địa bàn khó khăn và sắp xếp hệ thống trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đối với các trường liên cấp ở các xã A Lưới, ngành phấn đấu hoàn thành cơ sở vật chất trước ngày 30/7 để kịp đưa vào hoạt động trong năm học mới; đồng thời hoàn thiện quy chế vận hành và phương án quản lý nhằm phát huy hiệu quả mô hình.

Theo ông Nguyễn Tân, việc sắp xếp trường lớp sẽ được triển khai trên diện rộng theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phố đặt mục tiêu sắp xếp khoảng 50% số trường, song vẫn bảo đảm học sinh học tại cơ sở hiện có, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc học tập và đời sống của người dân.

Việc tổ chức các trường quy mô lớn gắn với ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, tạo nguồn nhân lực để điều tiết, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn. Cùng với đó, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án sắp xếp trường lớp và quy hoạch quỹ đất giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất, để hoàn thành mục tiêu năm 2026, cùng với quyết tâm chính trị cao, thành phố cần tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, khơi thông các nguồn lực phát triển và chủ động tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Đây là những tiền đề quan trọng để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian tới.