Bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất trước năm học mới

Việc bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để ngành giáo dục triển khai thống nhất một bộ SGK từ năm học 2026-2027, bảo đảm đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tham gia tập huấn theo đúng môn học, hoạt động giáo dục được phân công trong năm học mới nhằm sẵn sàng đưa bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” vào giảng dạy.

Nội dung tập huấn bao gồm 152 đầu sách từ lớp 1 đến lớp 12. Thông qua chương trình, giáo viên và cán bộ quản lý được trang bị đầy đủ kiến thức về nội dung, cấu trúc, phương pháp khai thác và sử dụng bộ sách trong giảng dạy; đồng thời có cơ hội trao đổi chuyên môn, giải đáp những vấn đề thực tiễn cùng đội ngũ tác giả, chủ biên và giảng viên tập huấn.

Việc bồi dưỡng còn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, bảo đảm tính đồng bộ trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như việc sử dụng bộ SGK thống nhất tại các cơ sở giáo dục.

Các đợt tập huấn tiếp theo sẽ được tổ chức đến ngày 24/7, tạo điều kiện để giáo viên tham gia đầy đủ theo nhu cầu thực tế và kế hoạch chuyên môn của từng đơn vị.