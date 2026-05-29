Bế mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Dấu ấn Việt Nam và tiếng nói vì hòa bình, an ninh, phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự

Lần đầu tiên tham dự Đối thoại Shangri-La trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng, thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới học giả, chuyên gia và truyền thông quốc tế.

Việt Nam góp phần định hình các thảo luận tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Nhiều ý kiến đánh giá sự hiện diện và những thông điệp được nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của đất nước, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, thông điệp nổi bật của Việt Nam tại Đối thoại năm nay là lời kêu gọi củng cố lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, tăng cường thượng tôn luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những nội dung này được nhiều đại biểu cho rằng phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay, khi thế giới đang đối mặt nguy cơ gia tăng chia rẽ và đối đầu.

Đáng chú ý, một số quan điểm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra tiếp tục được các nhà lãnh đạo và đại biểu dẫn lại trong các phiên thảo luận tiếp theo. Tại phiên thảo luận về các giải pháp cho hòa bình và ổn định khu vực, Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã nhấn mạnh nội dung về "ngoại giao phòng ngừa" như một năng lực chiến lược cần được tăng cường trước khi khủng hoảng xảy ra, thay vì chỉ phản ứng khi căng thẳng đã bùng phát.

Bên cạnh dấu ấn của Việt Nam, Đối thoại Shangri-La năm nay cũng ghi nhận sự đồng thuận rộng rãi về nhu cầu củng cố lòng tin, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tăng cường hợp tác để ứng phó các thách thức an ninh đang nổi lên. Nhiều đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền quốc gia, quản trị các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và tăng cường đối thoại nhằm ngăn ngừa xung đột.

Bên lề diễn đàn, nhiều sáng kiến hợp tác cũng được thúc đẩy, trong đó có việc 17 quốc gia công bố khuôn khổ hợp tác bảo vệ hạ tầng trọng yếu dưới biển (GUIDE), đồng thời Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí nối lại cuộc diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn sau nhiều năm gián đoạn.

Khép lại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, giới quan sát cho rằng thông điệp xuyên suốt của diễn đàn là nhu cầu cấp thiết phải tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trong một thế giới ngày càng phức tạp. Trong bức tranh chung đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật của diễn đàn, với những đề xuất và thông điệp nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò và tiếng nói ngày càng được coi trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.