  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Venezuela khẳng định liên minh kinh tế với nhiều đối tác

ClockThứ Năm, 26/02/2026 10:00
Venezuela xác nhận duy trì các liên minh kinh tế quốc tế, hợp tác cùng lợi ích với Nga, Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực dầu khí và thương mại.

Venezuela cam kết bầu cử, gắn với đối thoại và dỡ trừng phạtVenezuela khẳng định tình hình trong nước ổn định

Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela William Alfredo Castillo phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Valdai. (Nguồn: Valdai Club)

Ngày 24/2, Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela William Alfredo Castillo bác bỏ thông tin cho rằng Caracas hạn chế quan hệ thương mại song phương và khẳng định các liên minh kinh tế với nhiều đối tác.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Valdai (Valdai Discussion Club), ông Castillo cho biết Venezuela coi các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi là nền tảng trong chính sách thương mại với các nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, và sẽ tiếp tục duy trì quan hệ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng.

Diễn đàn Quốc tế Valdai là một tổ chức nghiên cứu và diễn đàn thảo luận có trụ sở tại Moskva (Nga), được khởi xướng năm 2004.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela. Phát biểu trong Thông điệp liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump tuyên bố: “Sản lượng dầu trong nước đã tăng hơn 600.000 thùng/ngày và chúng tôi vừa nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ người bạn mới kiêm đối tác Venezuela”.

Trước đó, hôm 11/2, Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, ông Chris Wright, tại Phủ Tổng thống Miraflores, ở thủ đô Caracas, trong đó tập trung thảo luận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện lực và khả năng thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân Mỹ.

Venezuela đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và tái cấu trúc ngành năng lượng sau những biến động chính trị gần đây.

Hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro với các cáo buộc liên quan buôn bán ma túy và các tội danh khác và sau đó nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela nhằm thúc đẩy sản xuất.

https://nhandan.vn/venezuela-khang-dinh-lien-minh-kinh-te-voi-nhieu-doi-tac-post944702.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Venezuelakhẳng địnhliên minhkinh tếđối tác
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khẳng định vị thế tốp đầu

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tiếp tục ghi dấu ấn bằng những kết quả nổi bật, từ giáo dục mũi nhọn đến công tác tổ chức bộ máy, ổn định đội ngũ, khẳng định vị thế trên bình diện quốc gia.

Khẳng định vị thế tốp đầu
“Căn cước” bất động sản

Nghị định 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) được đánh giá là bước triển khai mang tính hệ thống, đồng bộ và bắt buộc trên phạm vi toàn quốc.

“Căn cước” bất động sản
Giao thông mở đường, kinh tế tăng tốc

Cùng với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được đầu tư hoàn thiện, hệ thống giao thông của Huế sẽ hoàn chỉnh với 5 loại hình chính gồm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không và đường biển…, sẽ mở lối cho sự phát triển vượt bậc của thành phố.

Giao thông mở đường, kinh tế tăng tốc
Gắn kinh tế tư nhân với di sản: Con đường riêng của Huế

Trong tiến trình đi lên của TP. Huế - đô thị di sản đặc thù của Việt Nam, văn hóa và di sản không chỉ là ký ức hay tài sản tinh thần, mà còn là nguồn lực phát triển quan trọng, có khả năng kiến tạo sinh kế, nâng cao chất lượng sống và định vị bản sắc của Huế trong chuỗi đô thị di sản thế giới.

Gắn kinh tế tư nhân với di sản Con đường riêng của Huế
Xúc tiến đầu tư gắn với phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Không chỉ tập trung thu hút vốn từ bên ngoài, hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026 được xác định sẽ gắn kết với việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, coi đây là hướng đi nhằm khơi dậy, phát huy tối đa nguồn lực, tạo điều kiện để khu vực tư nhân mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Xúc tiến đầu tư gắn với phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top