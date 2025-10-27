Chính phủ tiếp tục đóng cửa, Mỹ lỡ hẹn công bố dữ liệu GDP quý 3

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/10, tình trạng chậm trễ dữ liệu liên bang của Mỹ đã trở nên trầm trọng do chính phủ không thể công bố số liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3, buộc các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài chính và chủ doanh nghiệp phải tiếp tục mò mẫm.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa thể công bố các báo cáo về việc làm, thương mại, doanh số bán lẻ và các báo cáo khác và chỉ có thể triệu tập lại một số nhân viên đã nghỉ việc để đưa ra số liệu lạm phát quan trọng cho việc tính toán các khoản thanh toán an sinh xã hội.

Nguyên nhân là do chính phủ hiện nay của Mỹ đã bị đóng cửa sang ngày thứ 30 liên tiếp khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thể khai thông bế tắc.

Hai bên đang đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ phải dừng hoạt động và vẫn chưa có được bất kỳ giải pháp nào cho việc này, ảnh hưởng đến việc tiếp tục viện trợ lương thực cho hàng triệu người.

Theo dự đoán của các nhà kinh tế được Dow Jones Newswires và The Wall Street Journal khảo sát, tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3 có thể đạt 2,8%, thấp hơn mức 3,8% trong quý 2.

Trong khi đó, chỉ số GDPNow của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta (một ước tính tạm thời về tăng trưởng GDP thực tế dựa trên dữ liệu hiện có) đưa ra con số là 3,9%.

Giới chuyên gia cảnh báo các doanh nghiệp có thể phải tạm thời giảm tuyển dụng và đầu tư.

Bà Heather Long - nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union - cho rằng đây là điều rất nguy hiểm vì thường vào thời điểm này trong năm, hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp đang phải xây dựng kế hoạch tài chính cho năm sau.

Trong khi đó, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, việc đóng cửa chính phủ có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 14 tỷ USD.

Nếu thời gian đóng cửa kéo dài đến giữa tháng 11 như dự đoán của thị trường, các dữ liệu sẽ khó được công bố vào tháng 12./.