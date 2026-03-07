Những người mù được hướng dẫn các bước về quy trình bầu cử

Được hướng dẫn kỹ lưỡng

Những ngày này, anh Nguyễn Văn Quốc, hội viên đang công tác tại Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 (trực thuộc Hội Người mù TP. Huế) rất háo hức, bởi chỉ ít ngày nữa anh sẽ được cầm trên tay lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tư cách là một cử tri.

“Nhiều người thắc mắc, người mù thì bỏ phiếu bằng cách nào để lựa chọn ra được những đại biểu ưu tú. Điều này thật đặc biệt, nhưng với những người mù có thể hóa giải sự đặc biệt này bằng nhiều cách”, anh Nguyễn Văn Quốc chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế Vũ Văn Tuấn cho biết, 1.869 hội viên trực thuộc hội sẽ thực hiện các bước bỏ phiếu thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, với phần mềm hỗ trợ dành cho người khiếm thị. Trước đó, các hội viên đã được hướng dẫn kỹ lưỡng cách tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên, cách lựa chọn đúng số lượng đại biểu theo quy định.

“Những hội viên lớn tuổi sẽ có người thân hỗ trợ thêm. Điều quan trọng nhất là ai cũng được thực hiện quyền công dân của mình một cách thuận lợi, đúng luật. Ở đó, công nghệ không chỉ là phương tiện, mà còn là nhịp cầu kết nối, để những “cử tri đặc biệt” không đứng ngoài ngày hội chung của đất nước”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Mang lá phiếu đến từng nhà, gửi trọn niềm tin

Tại phường Vỹ Dạ, chúng tôi theo chân ông Hồ Đình Hoa, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Xuân Hòa, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực 19 đến thăm gia đình bà Phan Thị Đài. Ba chị em bà Đài đều già yếu, thường xuyên đau ốm, không thể tự mình đến điểm bỏ phiếu.

“Chúng tôi đã báo với tổ dân phố để được hướng dẫn. Dù không đi lại được, nhưng vẫn muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình”, bà Đài bộc bạch.

Tại khu vực bỏ phiếu số 19 có 1.914 cử tri, trong đó gần 100 trường hợp là hộ nghèo, người cao tuổi, bệnh tật, đi lại khó khăn. Với cán bộ cơ sở, đó chính là những cử tri “đặc biệt” cần được quan tâm nhiều hơn.

Ông Hoa chia sẻ, ngoài việc đến từng nhà tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của ngày bầu cử, tổ bầu cử còn hướng dẫn cụ thể cách lựa chọn đúng số lượng đại biểu theo quy định, tránh sai sót. Đến ngày 15/3/2026, thùng phiếu phụ sẽ được mang đến tận nhà để các cử tri bỏ phiếu đúng luật, đúng quy trình.

Xuôi về các vùng biển, đầm phá Thuận An, Phong Quảng, Phú Lộc… sắc đỏ của cờ hoa đã rực rỡ khắp nẻo đường. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn lan tỏa từ đất liền ra biển cả. Với ngư dân, dù mải miết bám biển mưu sinh, nhưng ngày 15/3/2026 vẫn được ghi nhớ như một mốc quan trọng.

Ông Nguyễn Tý, ngư dân phường Thuận An tâm sự: “Vươn khơi, nhưng đến ngày bầu cử là chúng tôi phải về bờ. Mong các đại biểu trúng cử quan tâm đến người dân vùng biển, để bà con yên tâm phát triển kinh tế, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương”.

Từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền ra biển đảo, từ những người khỏe mạnh đến các hoàn cảnh đặc biệt, tất cả đang chung một niềm háo hức chờ đợi ngày hội lớn.

Chia tay anh Quốc, ông Tuấn, ông Hoa, bà Đài, ông Tý… khi ngày bầu cử đã cận kề, chúng tôi cảm nhận rõ một điều: Lá phiếu không chỉ là quyền, mà còn là niềm tin. Đó là niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng Nhân dân; niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với nhiều khởi sắc; niềm tin vào tương lai phát triển, giàu mạnh của quê hương, đất nước.