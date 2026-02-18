Ngày 11/3, giá bạc trong nước duy trì ngưỡng trên 90 triệu đồng/kg

(Ảnh: kitco.com)

Cụ thể, tại thời điểm cuối giờ sáng 11/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.858.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.889.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 31.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.860.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.891.000 đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 cuối giờ sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 3.309.000 đồng/lượng và 3.411.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 88.239.779 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 90.959.773 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 3.304.000-3.406.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 88.107.000 đồng/kg (mua vào)-90.827.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào là 3.339.000 đồng/lượng, bán ra 3.441.000 đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 102.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 89.040.000 đồng/kg (mua vào)-91.760.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến cuối giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh mức 88,2 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 87,73 đến 89,54 USD/ounce.

Dự báo giá vàng và bạc sẽ tiếp tục tăng

Theo bà Kristy Akullian, Trưởng bộ phận Chiến lược Đầu tư iShares, khu vực châu Mỹ tại Công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, kim loại quý đã chứng kiến mức tăng chưa từng thấy trong những tháng gần đây, và mặc dù chúng đã bước vào giai đoạn biến động mạnh trong chu kỳ của mình, thị trường tăng giá vẫn còn lâu mới kết thúc.

“Sau một đợt tăng trưởng kỷ lục - và sự sụt giảm mạnh - giá kim loại quý sẽ biến động như thế nào? Và chúng sẽ ở vị trí nào trong danh mục của các nhà đầu tư?”, bà Kristy Akullian đặt câu hỏi đầy ẩn ý.

Để trả lời những câu hỏi này, bà Akullian trước tiên xem xét diễn biến giá và sự biến động của các kim loại. Bà lưu ý: “Giá vàng đã tăng vọt 75% trong năm qua, lần đầu tiên vượt qua mốc 5.000 USD/ounce vào tháng Giêng, trước khi giảm mạnh 12% vào cuối tháng. Động thái đổ xô mua vàng đến từ nhiều người mua khác nhau, từ các ngân hàng Trung ương đến các loại tiền điện tử. Bạc đã tăng 148% trong năm 2025, và tăng thêm 19% trong tháng Giêng - ngay cả sau khi đã tính đến mức giảm 26% vào ngày 30 tháng Giêng. Sự tăng vọt này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và nhu cầu của ngành công nghiệp”.

“Biến động giá vàng và bạc đã tăng lần lượt 46% và 106% kể từ đầu năm, củng cố thêm nhận định rằng đợt tăng giá này rất mạnh mẽ, nhưng không phải không có rủi ro”.

Bà Akullian đã chỉ ra ba chất xúc tác chính thúc đẩy sự tăng giá gần đây của vàng và bạc:

Thứ nhất, nợ công ngày càng tăng đã khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn như một phương tiện lưu trữ giá trị.

Thứ hai, nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn, xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị - cả trong nước và quốc tế.

Yếu tố xúc tác quan trọng thứ ba - yếu tố này đặc biệt dành cho bạc - là sự gia tăng nhu cầu công nghiệp kết hợp với tính thanh khoản tương đối thấp.

Bà Akullian cho biết: “Nhu cầu bạc phản ánh sự cân bằng hơn giữa đầu tư và sử dụng trong công nghiệp. Khoảng 60% lượng tiêu thụ bạc hàng năm liên quan đến điện tử, tấm pin mặt trời và chất bán dẫn. Riêng ngành điện tử chiếm khoảng 445 triệu ounce bạc mỗi năm, trở thành lĩnh vực sử dụng bạc lớn nhất trong công nghiệp”.

“Việc xây dựng liên tục các trung tâm dữ liệu, nhu cầu điện năng tăng cao từ các tác vụ trí tuệ nhân tạo và xu hướng điện khí hóa rộng hơn đang tạo thêm yếu tố mang tính chu kỳ và nhạy cảm với tăng trưởng cho bạc”.

Khi bàn về diễn biến giá vàng và bạc, bà Akullian thừa nhận rằng việc dự báo giá kim loại quý là “một công việc vô cùng khó khăn, vì chúng không có dòng tiền hay thu nhập tương lai để chiết khấu”.

“Do nguồn cung kim loại quý có hạn, chúng tôi tập trung vào những thay đổi trong bối cảnh nhu cầu như là động lực chính thúc đẩy hiệu suất”, bà nói. “Từ góc độ đó, chúng tôi tin rằng triển vọng vẫn tiếp tục tích cực. Xét về khía cạnh kinh tế vĩ mô, lãi suất thực giảm giúp giảm thiểu thiệt hại do thiếu hụt dòng tiền, tạo ra bối cảnh thuận lợi cho việc phân bổ vốn tiếp theo. Và ngay cả sau những khoản lợi nhuận đáng kể của năm 2025, chúng tôi kỳ vọng rằng nhiều động lực thúc đẩy nhu cầu đó sẽ vẫn còn tồn tại. Trên thực tế, chúng ta vẫn có thể đang ở giai đoạn đầu của làn sóng nhu cầu từ các nguồn mới như ngân hàng trung ương, tiền điện tử và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo - mặc dù các đợt tăng giá với quy mô như năm 2025 hiếm khi lặp lại”.

Nói về bạc, bà Akullian cho biết nhu cầu đối với kim loại này chủ yếu đến từ các ứng dụng công nghiệp, bao gồm sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và các trung tâm dữ liệu AI.

“Công suất điện toán trung tâm dữ liệu toàn cầu đã mở rộng từ khoảng 1 gigawatt vào năm 2000 lên gần 50 gigawatt hiện nay, hỗ trợ việc xây dựng quy mô lớn cơ sở hạ tầng điện toán sử dụng nhiều bạc” bà nói. “Nhìn về phía trước, vai trò của bạc trong các công nghệ tương lai dự kiến sẽ hỗ trợ mức tiêu thụ công nghiệp cao hơn về mặt cấu trúc. Công nghệ quang điện mặt trời chiếm gần 29% tổng nhu cầu bạc công nghiệp vào năm 2024, tăng từ khoảng 11% vào năm 2014. Cùng với xe điện và việc mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, năng lượng mặt trời dự kiến sẽ vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu bạc đến năm 2030”.

Dòng chảy bạc vật chất cũng cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu gia tăng. Bà lưu ý: “Các quỹ ETF vàng hiện đang nắm giữ hơn 4.000 tấn trên toàn cầu, với lượng nắm giữ tăng khoảng 25% vào năm 2025, đạt hơn 650 tỷ đô la tài sản”.

Trước thực trạng kinh tế và địa chính trị hiện nay, BlackRock tin rằng vàng và bạc không chỉ đơn thuần là tài sản phòng thủ. “Khi được kết hợp trong một danh mục đầu tư, chúng có thể mang lại sự khác biệt: Vàng như một công cụ đa dạng hóa chiến lược và là nơi lưu trữ giá trị, còn bạc là kim loại có độ biến động cao hơn với nhu cầu công nghiệp đáng kể”, bà Akullian nhấn mạnh.

https://nhandan.vn/ngay-113-gia-bac-trong-nuoc-duy-tri-nguong-tren-90-trieu-dongkg-post947643.html