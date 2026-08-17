Dư địa tăng trưởng từ 34 dự án tạo năng lực sản xuất mới

Công nhân Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế vận hành các thiết bị.

Quy mô nền kinh tế Huế phải đạt khoảng 86.694 tỷ đồng

Để hiện thực hóa kịch bản GRDP tăng trên 10% trong năm 2026, quy mô nền kinh tế Huế phải đạt khoảng 86.694 tỷ đồng, tức tạo thêm gần 7.956 tỷ đồng so với năm trước. Trong kịch bản này, khu vực công nghiệp - xây dựng được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng dự kiến 12 - 13%, tạo thêm từ 3.070 - 3.330 tỷ đồng.

Đáng chú ý, điểm tựa quan trọng nhất để tạo ra sự khác biệt chính là 34 dự án động lực, nguồn dư địa tăng trưởng mới có nhiệm vụ bù đắp phần thiếu hụt từ những lĩnh vực đang gặp khó khăn.

Cụ thể hóa vai trò của các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc cho biết, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) của Huế trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 10,2%, kim ngạch xuất khẩu đạt 840,56 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu IIP cả năm, ngành công thương sẽ tập trung khai thác tối đa công suất của các doanh nghiệp đang hoạt động và đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp mới tại Khu Công nghiệp Phong Điền, các dự án bao bì, silicon, cao su kỹ thuật, trung tâm logistics. Đồng thời, phát huy tối đa công suất của các dự án trọng điểm như Kim Long Motor.

Theo đồng chí Đặng Hữu Phúc, tăng trưởng công nghiệp không chỉ đến từ việc có thêm nhà máy mới mà còn phụ thuộc vào khả năng khai thác hết công suất hiện có và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhiều mắt xích quan trọng đã đi vào vận hành như Bến số 3 cảng Chân Mây với tổng vốn đầu tư 846 tỷ đồng, đủ khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT; Kho cảng xăng dầu PVOil Chân Mây có tổng vốn hơn 140 tỷ đồng; Tổng kho nhựa đường ADCo...

Song song đó, hàng loạt dự án “đầu tàu” như Nhà máy pin BYD, Nhà máy Kính hoa siêu trắng Đạt Phương, Nhà xưởng cho thuê ADG, cùng việc thúc đẩy hạ tầng các khu công nghiệp La Sơn, Gilimex,... được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố, nhiều dự án hoàn thành trong nửa đầu năm sẽ bắt đầu tạo giá trị sản xuất từ nửa cuối năm. Đây là phần năng lực sản xuất mới chưa được phản ánh đầy đủ trong các chỉ tiêu thống kê. Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ có thêm nhiều dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động hoặc vận hành từng phần, tiếp tục bổ sung dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.

Quản trị dự án bằng kết quả thực chất

34 dự án được xem là động lực của tăng trưởng nhưng bài toán đặt ra không chỉ là đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ mà còn phải đo lường chính xác giá trị mà mỗi dự án tạo ra cho nền kinh tế.

Hạ tầng cảng biển và logistics tại Chân Mây được đầu tư đồng bộ, tạo dư địa tăng trưởng mới cho Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N. Hiếu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho rằng, để điều hành tăng trưởng hiệu quả, điều quan trọng không phải là thống kê có bao nhiêu dự án hay bao nhiêu nhà máy đi vào hoạt động, mà phải cụ thể hóa được giá trị thực mà từng ngành, từng dự án đóng góp cho nền kinh tế. “Chúng ta không thể chỉ báo cáo dự án này khởi công, nhà máy kia đi vào hoạt động mà phải tính được những dự án đó tạo ra bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn, cách tiếp cận này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải chuyển từ tư duy theo dõi tiến độ sang quản trị theo kết quả. Và điều quan trọng là phải bám sát từng doanh nghiệp, chính quyền mới có thể kịp thời nhận diện những điểm nghẽn về thị trường, nguyên liệu, thủ tục đầu tư hay hạ tầng để chủ động tháo gỡ.

Dù kịch bản tăng trưởng đã được xây dựng khá chi tiết, thách thức trong quá trình triển khai vẫn rất lớn. Trước những điểm nghẽn này, tại buổi làm việc với TP. Huế mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu địa phương khẩn trương cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành các chỉ tiêu điều hành chi tiết đến từng ngành, từng địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo thành phố phải chủ động xây dựng các phương án dự phòng nếu sản xuất công nghiệp hoặc đầu tư công không đạt tiến độ. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả triển khai các dự án, cả đầu tư công và ngoài ngân sách phải trở thành thước đo trực tiếp đánh giá năng lực điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đặc biệt, đồng chí Lê Tiến Châu yêu cầu Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải thực sự trở thành động lực phát triển công nghiệp, cảng biển và logistics của Huế, với trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các bến số 6, 7, 8 của cảng Chân Mây, hoàn thiện khu phi thuế quan và khởi công Khu Công nghiệp VSIP. Đây được xem là những mắt xích quan trọng để hình thành dư địa tăng trưởng mới, tạo nền tảng cho Huế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.