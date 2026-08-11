Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. (Ảnh: NHẬT NAM)

Khung chương trình được xây dựng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa năng lực quản trị dữ liệu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng liên quan, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Dữ liệu, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, khung chương trình gồm 7 nhóm đào tạo, bồi dưỡng, tập trung vào quản trị, điều phối và thực thi dữ liệu; quản trị dữ liệu cơ bản; quản trị dữ liệu cấp xã; quản trị tuân thủ dữ liệu; đào tạo phục vụ đánh giá, cấp chứng chỉ quốc tế; đào tạo giảng viên nguồn về quản trị dữ liệu; đồng thời, trang bị kiến thức tổng quan về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao và công nghệ lượng tử, giúp cán bộ nhận diện, đánh giá và định hướng ứng dụng các công nghệ mới trong quản trị dữ liệu.

Đây cũng là căn cứ để xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chi tiết, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có năng lực quản trị, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội.

https://nhandan.vn/chuan-hoa-nang-luc-quan-tri-du-lieu-post981830.html?gidzl=dKEEUalGJmwSM8j_GiX8095UZNHPm45GZbE68rh55mRU0DeY3vzAKjWEYYHVdqPRsr-1Vp7cflL6ITr33m