Hoạt động giao lưu văn hóa tại Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Nâng tầm đối ngoại đa phương

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên đề xuất đưa “đối ngoại, hội nhập quốc tế” lên ngang hàng với quốc phòng - an ninh, trở thành nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, khẳng định vai trò “then chốt” của công tác đối ngoại. Đây được xem là bước đột phá trong tư duy chiến lược của Đảng, thể hiện tầm nhìn mới về bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Việc nâng tầm đối ngoại còn phản ánh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, một số ý kiến cho rằng, Văn kiện cần làm rõ hơn những cơ hội từ việc Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng lên tầm “Đối tác chiến lược toàn diện” với số lượng nhiều chưa từng thấy, tạo ra dư địa lớn cho hợp tác phát triển của Việt Nam ở phạm vi toàn cầu, nhất là trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Văn kiện nên xác định các mục tiêu cụ thể hơn cho từng cấu phần của ngoại giao (kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng - an ninh), gắn với mục tiêu chung đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, một số ý kiến cho rằng: Với quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, cần bổ sung và làm rõ hơn quan điểm này trong công tác ngoại giao, đặc biệt trong bảo hộ thương mại, bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào và xúc tiến thương mại, đầu tư. Cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên cần cụ thể hóa các giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực bên ngoài (vốn, công nghệ, tri thức) để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một số ý kiến mong muốn văn kiện nên đề cập rõ hơn về việc định hướng ngoại giao chuyên biệt, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh hoặc có nhu cầu bức thiết như: Năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. Nâng tầm đối ngoại đa phương, cần tăng cường vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, khu vực như ASEAN, APEC, Liên Hợp Quốc... Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; cần có những giải pháp cụ thể để xây dựng ngành ngoại giao chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản sắc Việt Nam, thích ứng với kỷ nguyên số.

Để tạo sức mạnh tổng hợp trong đối ngoại, một số ý kiến cho rằng: Cần tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên địa phương, văn kiện cần nhấn mạnh vai trò của công tác phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao Trung ương và ngoại giao địa phương, giữa Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác.

Phát triển Ngoại giao Nhân dân

Khách quốc tế đến Huế qua Cảng Chân Mây

Khẳng định tầm quan trọng của Ngoại giao Nhân dân, các ý kiến nêu quan điểm: Văn kiện cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung của đất nước. Đó là phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đối ngoại nhân dân cần hướng tới việc huy động nguồn lực bằng việc tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), các hiệp hội và cá nhân để vận động nguồn vốn, viện trợ nhân đạo, chuyển giao công nghệ và tri thức, phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Khẳng định thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối nhân dân, các tổ chức hữu nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, tìm kiếm đối tác, và quảng bá sản phẩm, dịch vụ thông qua hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Thúc đẩy hợp tác địa phương, quan tâm và khuyến khích hình thức hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước (hay còn gọi là hợp tác phi tập trung), nhất là các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao ở cấp địa phương giúp mở rộng hợp tác kinh tế song phương và đa phương, tạo nền tảng chính trị - xã hội thuận lợi cho quan hệ với các nước.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Phúc khẳng định: Ngoại giao Nhân dân giúp phát triển sức mạnh mềm của Việt Nam. Trong thế giới biến động, xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau nhanh nhất là thông qua đối thoại con người - con người và giao lưu nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng lần này nên đề xuất xây dựng đề án phát triển ngoại giao nhân dân, hội nhập quốc tế, tập trung cơ chế, chính sách thu hút, trao đổi trí thức, chuyên gia kiều bào, đồng thời thành lập mạng lưới kết nối chuyên gia trong và ngoài nước.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, về bối cảnh và nhận định tình hình, văn kiện cần nhấn mạnh sâu sắc hơn về những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn dẫn đến khả năng xung đột chính trị và vũ trang cục bộ, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, các thách thức an ninh phi truyền thống (biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh), và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Về vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, một số ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn vai trò của ngoại giao trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xung đột, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.