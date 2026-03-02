  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tiếng đàn nối nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Slovakia

ClockThứ Hai, 02/03/2026 15:10
Đêm nhạc "Hudobná FantÁzia" có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Slovakia, ông Phạm Trường Giang, cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Slovakia, Áo và Hungary.

Nghệ sĩ Kiều Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Phạm Trường Giang. (Nguồn: TTXVN) 

Trong không gian cổ kính của Cung điện Zichy ở thủ đô Bratislava (Slovakia) những ngày cuối tháng 2 vừa qua, đêm nhạc mang tên "Hudobná FantÁzia – Kỳ ảo âm nhạc", không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà còn là cuộc đối thoại dịu dàng giữa hai nền văn hóa, nơi âm thanh của Việt Nam ngân lên giữa lòng châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tại đêm nhạc, các học sinh của Trường nghệ thuật cơ sở Jozef Kresánek đã lần lượt bước lên sân khấu, đôi tay nhỏ bé chạm vào phím đàn, kể lại bằng âm nhạc những câu chuyện cổ tích Việt Nam qua các tác phẩm của nữ soạn giả, nghệ sĩ dương cầm Hoàng Thị Kiều Anh.

Mỗi giai điệu như một nét vẽ, mềm mại và trong trẻo, dẫn người nghe đi qua miền ký ức tuổi thơ, qua những sắc màu phương Đông thấm đẫm chất thơ.

Âm nhạc của nghệ sĩ Hoàng Thị Kiều Anh mang một chất riêng, vừa hồn nhiên, vừa sâu lắng. Trong từng giai điệu, người ta nghe thấy hơi thở của dân ca Việt, những tiết tấu gợi nhắc trống hội, những đường nét giai điệu phảng phất tinh thần Ca trù - loại hình nghệ thuật đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đêm nhạc còn có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Slovakia, ông Phạm Trường Giang, cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Slovakia, Áo và Hungary.

Trong lời phát biểu khai mạc, Đại sứ nhấn mạnh vai trò của nghệ sĩ như một “sứ giả văn hóa” - người dùng tiếng đàn để nối nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sinh năm 1966 tại Thanh Hóa, trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc, nghệ sĩ Hoàng Thị Kiều Anh tốt nghiệp chuyên ngành dương cầm tại Đại học Nghệ thuật Âm nhạc Bratislava (VŠMU) năm 1995.

Sau nhiều năm giảng dạy tại Nhạc viện Bratislava, nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác cùng nhà soạn nhạc Víťazoslav Kubička. Đến nay, nghệ sĩ Hoàng Thị Kiều Anh sở hữu hơn 300 tác phẩm khí nhạc và ca khúc.

Hai tuyển tập “Những hình ảnh Việt Nam” (2006) và “Trống đồng” (2010) do The Music Centre Bratislava và The Slovak Music Bridge phát hành đã đưa âm nhạc của bà lan tỏa rộng rãi trong giới dương cầm trẻ Slovakia, ghi dấu tại nhiều cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của bà là lần đầu tiên đưa tiếng Việt lên sân khấu opera quốc tế tại Festival Forfest CH Czech 2017. Tại đây, nữ ca sĩ opera gốc Nhật nổi tiếng Slovakia Nao Higano đã trình diễn 12 tác phẩm bằng tiếng Việt, với chính tác giả đệm đàn piano.

Theo nhandan.vn
