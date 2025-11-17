“Ánh sáng ấm” cho ngày trở lại

Ban Tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho cháu H. - con gái của chị Đ. T. Ư.

Chứng kiến khung cảnh đoàn tụ đó, đông đảo phạm nhân, đại biểu tham dự và chính bản thân tôi cũng không thể kìm được cảm xúc.

Tha thứ cho chính mình

Cuối tháng 9/2025, tôi có dịp cùng một cán bộ Thành đoàn Huế lên Bình Điền cùng tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” với tâm thế sẽ có nhiều điều bất ngờ.

Trại giam Bình Điền có quy mô giam giữ hơn 3.000 phạm nhân. Trong số đó, phần lớn có tuổi đời chưa qua 35. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có chung một nỗi niềm là nỗi nhớ gia đình và mong ngóng từng ngày để được gặp lại những người thân yêu.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” hôm ấy bắt đầu bằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý - TS.BS. Nguyễn Thị Huệ, nguyên Trưởng khoa Điều trị cán bộ cao cấp, Bệnh viện Y học, Bộ Công an; Giảng viên Khoa Y dược, Đại học Thành Đông cùng thông điệp “Rồi hoa sẽ nở”.

Chị Đ. T. Ư. nghẹn ngào ôm chặt con gái trong khoảnh khắc đoàn tụ

“Có ai đó đã từng nói rằng hãy tha thứ cho lỗi lầm của chính mình để trái tim còn chỗ mà ươm mầm những điều tốt đẹp. Mỗi người chúng ta, khi biết can đảm nhìn lại quá khứ, học cách tha thứ và yêu thương chính mình thì sẽ tìm thấy trong tim mình sức mạnh để đứng dậy sau vấp ngã, để gieo lại những hạt mầm hy vọng cho tương lai”, chính những lời chia sẻ tận đáy lòng của những người làm chương trình đã dần thu hút được nhiều ánh mắt chăm chú của các phạm nhân trẻ. Họ lắng nghe trong im lặng và chăm chú.

Buổi đoàn tụ đầy cảm xúc

Giữa chương trình, những người có mặt được xem một phóng sự đặc biệt. Câu chuyện bắt đầu với nữ phạm nhân Đ.T.Ư. (sinh năm 2002, quê ở tỉnh Quảng Ngãi), bị bắt vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào cuối năm 2023. Lúc đó, con của chị Ư. là cháu H. vừa mới lên 5.

Ngoài sự trừng phạt của pháp luật, chị Ư. còn mang nỗi đau lớn hơn - nỗi nhớ con và trách nhiệm của một người làm mẹ khi không làm tròn bổn phận. Mấy năm qua, hình ảnh một đứa bé thơ dại nương tựa vào ông bà ngoại nay đã già yếu chỉ có thể hiện về trong tâm thức và qua lời kể hiếm hoi của những người quen, bạn bè khi ngay cả gia đình cũng không có điều kiện vào thăm.

Nhớ về con thơ tại quê nhà Quảng Ngãi khiến nước mắt người phụ nữ trẻ ấy lăn dài. Và trong khoảnh khắc dằn vặt, đau đớn ấy, chị Ư. đã được trao tặng một món quà vô cùng đặc biệt - bố mẹ già, em trai và con gái của chị xuất hiện. Hạnh phúc giản đơn vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. “Sinh nhật này, em mong mẹ có thể mua cho em một chiếc bánh sinh nhật” - mong ước của bé H., con gái của chị Ư. khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động.

Bé H. có sinh nhật vào tháng 3. Tuy không đúng dịp, nhưng ngay tại sân khấu nhỏ ấy, các anh chị cán bộ đoàn - hội đã giúp cô con gái nhỏ của chị Ư. thực hiện mong muốn của mình với chiếc bánh và bài hát chúc mừng sinh nhật được trao tận tay từ người mẹ mà con hằng mong nhớ.

Cùng với món quà sinh nhật ấm áp, Ban Tổ chức chương trình còn trao tặng bé H. suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Hy vọng rằng, suất học bổng này sẽ đồng hành cùng em trong những ngày đến trường, mang theo niềm tin, tình yêu thương của mẹ và cả sự sẻ chia từ tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó.

“Trong giờ phút xúc động này, em không biết nói gì hơn ngoài lòng cảm ơn từ tận đáy lòng đến cán bộ giám thị trại giam cũng như tổ chức đoàn - hội đã giúp em có cơ hội được gặp lại con gái - điều mà bản thân hằng đêm đều mong ước”, chị Đ.T.Ư. nghẹn ngào chia sẻ.

“Giữ lửa” hy vọng

Chứng kiến buổi đoàn tụ xúc động của gia đình chị Đ.T.Ư., phạm nhân V.T.M.S. (sinh năm 2002, quê tại Đà Nẵng) bày tỏ: “Khi vào đây, con của em cũng chỉ mới 3 tuổi. Nhiều lần đối diện với con sau song sắt, nhìn con khóc em rất day dứt khi chưa lo được gì nhiều cho bé. Nếu thời gian quay trở lại, em chắc chắn sẽ không đi con đường lẫm lỡ đó. Bây giờ, đây mục tiêu lớn nhất của bản thân là cố gắng cải tạo thật tốt để có thể sớm trở về đoàn tụ với người thân và tái hòa nhập với cộng đồng”.

Những lời chia sẻ tận đáy lòng của phạm nhân V.T.M.S. cũng chính là tinh thần chung của chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức lần này. Mỗi phạm nhân ai cũng có hoàn cảnh, những câu chuyện sai lầm trong quá khứ. Sai lầm ấy đã phải đánh đổi bằng quãng thời gian dài cải tạo, suy ngẫm và day dứt. Thậm chí với nhiều người, đó có thể là cả thanh xuân. Nhưng, như người ta thường nói: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không phải là hết. Điều quan trọng là lòng can đảm để tiếp tục. Mong rằng, mỗi phạm nhân hãy giữ cho mình ngọn lửa can đảm ấy, can đảm để nhận ra lỗi lầm, can đảm để sửa chữa và can đảm để làm lại từ đầu. Chỉ cần các phạm nhân nỗ lực từng ngày thì ngày trở về chắc chắn sẽ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Với vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam luôn xác định việc đồng hành với thanh niên là phạm nhân hoặc mới chấp hành xong án phạt là nhiệm vụ cần thiết, có ý nghĩa quan trọng. Nhiều chương trình, hoạt động đã được các cấp đoàn, hội triển khai, tiêu biểu là chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Bộ Công an trong giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng.

“Trong quá trình tổ chức, chúng tôi đã tìm hiểu về hoàn cảnh của các phạm nhân thuộc độ tuổi thanh niên, trong đó có nhiều hoàn cảnh còn con nhỏ, gia đình. Chúng tôi đã tìm kiếm và lấy những câu chuyện đó làm động lực giúp các bạn phạm nhân có thêm động lực cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình”, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết.