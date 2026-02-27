Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

Công an phường Hương Trà làm việc với nhóm thanh thiếu niên

Nhóm thanh niên gồm: N.P.L (sinh năm 2010); H.T.H (sinh năm 2010); H.H (sinh năm 1994) và P.G.H. (sinh năm 2012, cùng trú tại phường Hương Trà) và T.Q.N. (sinh năm 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Theo xác minh ban đầu, vào các đêm 22 và 23/2/2026, nhóm này sử dụng 2 xe mô tô biển kiểm soát 74B1-298.xx và 75B1-319.xx mang theo 3 dao tự chế, 1 côn nhị khúc xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà) di chuyển vào các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, quay video, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích câu “like”, "thể hiện bản thân" trên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên, dẫn đến việc tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.