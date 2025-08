Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển kinh tế

Chính sách tín dụng nhân văn đã giúp gia đình anh Lê Vĩnh P. tạo được việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng

Tương lai tươi sáng

Anh Lê Vĩnh P. ở phường Phú Bài từng phải thi hành án 2 năm tù vì hành vi mua bán hóa đơn. Sau khi mãn hạn tù trở về, ban đầu anh rất hoang mang, không biết bắt đầu lại từ đâu, cho đến khi được công an khu vực giới thiệu anh đến NHCSXH làm thủ tục vay vốn ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù để làm ăn, phát triển kinh tế. Anh P. chia sẻ: “Tôi được vay 100 triệu đồng theo diện hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Nhờ số tiền đó, tôi mở quán ăn nhỏ trước nhà. Sau gần hai năm, cuộc sống của gia đình đã ổn định, con cái cũng được chăm lo học hành. Tôi thật sự biết ơn các cấp, các ngành, chính quyền và công an địa phương phối hợp với NHCSXH đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu”.

Tương tự, anh Võ Văn K. phường Hương Thủy (trước trú phường Thủy Châu cũ), từng vi phạm pháp luật vì đánh bạc, sau khi ra tù đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh được vay 100 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư mở quán cà phê. “Ban đầu tôi không tin có thể vay được tiền vì mình từng có tiền án, nhưng ngân hàng không kỳ thị, họ còn hướng dẫn rất tận tình, thủ tục nhanh gọn và giải ngân tận phường. Nhờ vậy tôi có cơ hội sửa sai và sống tốt hơn” - anh K. tâm sự.

Ngoài hai trường hợp này, theo NHCSXH Hương Thủy còn có rất nhiều trường hợp tương tự khác trên địa bàn TX. Hương Thủy (cũ) cũng được ngân hàng tạo điều kiện vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế và có cuộc sống ổn định sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Phối hợp chặt chẽ từ cơ sở

Theo Trung tá Văn Đình Huy, Trưởng Công an phường Phú Bài, đơn vị luôn xác định công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Công an phường thường xuyên phối hợp với NHCSXH rà soát, giới thiệu những trường hợp có nhu cầu vay vốn, có ý chí vươn lên để đề xuất hỗ trợ. “Chúng tôi đánh giá cao vai trò đồng hành của NHCSXH trong việc tạo điều kiện cho người hoàn lương tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đúng thời điểm. Từ đó, họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững” - Trung tá Văn Đình Huy khẳng định.

Ông Châu Đình Ngữ, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy thông tin: Khi nhận được danh sách giới thiệu từ công an hoặc các hội đoàn thể, ngân hàng đã trực tiếp thẩm định, hướng dẫn hồ sơ và giải ngân kịp thời cho những trường hợp đủ điều kiện. Chúng tôi luôn xác định đây là đối tượng cần hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ không tái phạm. Đến nay, NHCSXH Hương Thủy hỗ trợ cho 27 trường hợp vay vốn, với tổng số tiền giải ngân 2,37 tỷ đồng...

Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã và đang đi vào cuộc sống, bước đầu khẳng định được ý nghĩa xã hội và nhân văn của nó. Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và NHCSXH Hương Thủy đã tạo điều kiện cho các đối tượng hoàn lương nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.