Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho phạm nhân tại Trại giam Bình Điền

Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tiến bộ

Tham dự, có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an và đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP. Huế.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tiến bộ và tặng công trình sân thể thao cộng đồng cùng các ấn phẩm sách cho trại giam. Dịp này cũng diễn ra các hoạt động tư vấn, chia sẻ tâm lý và giao lưu nghệ thuật giữa phạm nhân với các văn nghệ sĩ TP. Huế.

Trước đó, nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa cũng được triển khai như: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu hy vọng” cho phạm nhân; trao tặng Thư viện sách thanh niên cho trại giam và thăm, tặng quà cho phạm nhân có con nhỏ theo mẹ vào trại.

Thông tin từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm triển khai, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hiệu quả cho phạm nhân trên cả nước. Các phạm nhân sau khi hoàn lương được trang bị kiến thức nghề nghiệp, được hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Họ đã trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần phòng ngừa và đấu tranh với các tệ nạn xã hội.