Không để thông tin sai lệch làm ảnh hưởng công tác cứu trợ

HNN.VN - Tối 2/11, ông Trần Ngọc Dương – Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho biết: Liên quan phát ngôn của bà N. T. L. – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP An Thành trên mạng xã hội về việc “người dân chưa nhận được hỗ trợ sau lũ”, lực lượng chức năng địa phương đã mời người này lên làm việc.

Qua buổi làm việc, bà L. nhận thấy sai sót trong phát ngôn, thừa nhận việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng đã gây hiểu lầm trong người dân và chủ động xin lỗi chính quyền, người dân địa phương.

Ông Dương khẳng định, trong đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Hóa Châu đã huy động nhiều lực lượng, tổ chức hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực, cơm nóng đến tận các khu vực bị cô lập. Hàng cứu trợ được phân bổ công khai, minh bạch, chuyển về nhà văn hóa các tổ dân phố để phân phát theo điều kiện địa hình, bảo đảm không hộ dân nào bị bỏ lại phía sau.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu (ngoài cùng bên trái) trao quà hỗ trợ người dân vùng ngập sâu. Ảnh: UBND Phường Hóa Châu

Tại TDP An Thành, ngày 1/11, thông qua sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, hệ thống chính trị cơ sở đã phối hợp tổ chức trao quà cứu trợ, mỗi hộ dân được nhận 10kg gạo và 1 thùng mì tôm. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu tiếp tục tiếp nhận và phân bổ ngay hàng cứu trợ khi được chuyển về, ưu tiên cho các khu vực ngập sâu, di chuyển khó khăn, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Trần Ngọc Dương cho rằng, việc phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội xuất phát từ sự nhiệt tình nhưng thiếu hiểu biết, gây ảnh hưởng đến công tác cứu trợ và uy tín chính quyền. Ông khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, phối hợp cùng chính quyền trong giám sát, phản ánh để nguồn hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng, đúng thực tế.

Tình trạng tương tự từng xảy ra ở một số địa phương khác, khi một số cá nhân lợi dụng tình hình thiên tai để kêu gọi, lan truyền thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến nỗ lực khắc phục hậu quả chung. Việc chủ động minh bạch thông tin của phường Hóa Châu là cần thiết nhằm củng cố đoàn kết trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Hóa Châuđính chínhtin giảbão lụt
