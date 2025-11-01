Mực nước sông chính của thành phố lên trên báo động 3

Mực nước sông Hương trên báo động 3 gây ngập úng một số khu vực đô thị thành phố

Tối 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã có thông báo cảnh báo mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 20 giờ ngày 1 đến 20 giờ ngày 2/11, vùng đồng bằng phổ biến 20-80mm, vùng núi và trung du 50-130mm, có nơi cao hơn như Hương Sơn 242.6mm, Hương Phú 264.2mm, Thượng Nhật 341.6mm, Nam Đông 419 mm.

Lượng nước đổ về lớn, làm cho mực nước các sông tăng nhanh, mực nước lúc 21 giờ ngày 2/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt +3,5m, bằng với mức BĐ 3 (BĐ 3 tại Kim Long là 3,5m). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt +4,18m, dưới BĐ 3 0,32m (BĐ 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (3/11), mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có khả năng lên mức +3,8m (lớn hơn BĐ 3 khoảng 0,3m), lúc 1 giờ ngày 3/11. Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Hương tiếp tục lên và có khả năng lên mức +4,4m (vượt mức BĐ 3 khoảng 0,9m) lúc 13 giờ ngày 3/11.

Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có khả năng đạt mức BĐ 3 (4,5m) trong sáng sớm ngày 3/11. Dự báo, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Bồ tiếp tục lên và có khả năng lên mức +4,7m (vượt BĐ 3 khoảng 0,2m) lúc 13 giờ cùng ngày.