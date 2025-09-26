Mở rộng hợp tác thương mại, giáo dục, du lịch giữa Huế và Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Lim Byung Chul, Tham tán Nội vụ & An toàn, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sau buổi làm việc

Chiều 26/9, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế. Đoàn do ông Lim Byung Chul, Tham tán Nội vụ & An toàn, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Lim Byung Chul bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị từ lãnh đạo TP. Huế; chúc mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp tích cực của chính quyền thành phố trong việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025.

Theo ông Lim Byung Chul, Huế là địa phương giàu tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế -xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế. Đồng thời khẳng định sẽ giới thiệu, quảng bá thông tin về Huế đến các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó tăng cường kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác. Ngoài các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, Tham tán mong muốn hai bên cùng khai thác thế mạnh trong thương mại, giáo dục - đào tạo, phát triển du lịch và giao lưu địa phương.

Ông Lim Byung Chul nhấn mạnh, phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác du lịch, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hàn Quốc. Đồng thời khẳng định, Huế luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, ngoại giao nhân dân - những lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế. Thành phố kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhất là giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với Festival Huế.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác du lịch, trong đó có xúc tiến mở đường bay quốc tế trực tiếp Huế - Hàn Quốc nhằm tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và trao đổi khách du lịch. Đồng thời, thành phố sẵn sàng phối hợp thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao với các địa phương Hàn Quốc, qua đó củng cố sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của Huế.