Hợp tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế. Ông khẳng định, VNPT luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược với Huế, đồng thời vinh dự được đồng hành cùng địa phương trong nhiều chương trình quan trọng. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp tổng thể, bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện, xây dựng Huế trở thành đô thị thông minh, phát triển mạnh mẽ và bền vững. VNPT sẵn sàng bắt tay ngay vào triển khai các kế hoạch đã thống nhất giữa hai bên, từ hạ tầng viễn thông đến các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, VNPT đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Huế triển khai nhiều dự án quan trọng như: xây dựng hạ tầng viễn thông hiện đại, phát triển hệ thống wifi công cộng, cung cấp dịch vụ dữ liệu lớn phục vụ quản lý đô thị; triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử; góp phần hình thành nền tảng đô thị thông minh với các tiện ích phục vụ du khách và người dân. Những kết quả này đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế năng động, hiện đại.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo VNPT đến thăm và làm việc tại Huế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Huế đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trong đó VNPT là một trong những đối tác quan trọng của thành phố. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn đã đồng hành cùng Huế trong thời gian qua, từ việc hỗ trợ triển khai hạ tầng viễn thông, các dịch vụ công trực tuyến đến giải pháp xây dựng đô thị thông minh. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với VNPT để phát triển các nền tảng số theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng tâm; triển khai hạ tầng viễn thông đồng bộ, phát triển mạng 5G; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ công chức và người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương mong muốn VNPT tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng hành cùng địa phương trong lộ trình xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ chất lượng cao và là hình mẫu về ứng dụng công nghệ trong quản lý, phục vụ người dân.