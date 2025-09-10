Phú Xuân tiếp đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto, Nhật Bản

Buổi làm việc mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vì mục tiêu xây dựng đô thị Huế xanh - sạch - sáng

Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng bền vững thông qua các hoạt động tình nguyện của người dân, chú trọng yếu tố môi trường. Mục tiêu của hiệp hội hướng đến xã hội phi carbon, tái chế, hài hòa với thiên nhiên, trên cơ sở hợp tác giữa người dân, doanh nghiệp, chính quyền và các cơ sở giáo dục.

Tại buổi làm việc, ông Tatsuro Niikawa đã giới thiệu khái quát về các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai, đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp cùng địa phương trong những hoạt động liên quan đến xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại phường Phú Xuân.

Về phía địa phương, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân chia sẻ tình hình công tác thu gom, xử lý rác thải, các mô hình “Chủ nhật xanh”, phân loại rác tại nguồn cùng những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai. Phường khẳng định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, khẳng định địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto triển khai các hoạt động, dự án phù hợp với thực tế địa phương trong thời gian tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hiệu quả, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Huế xanh - sạch - sáng, phát triển bền vững.