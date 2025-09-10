  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 10/09/2025 17:40

Phú Xuân tiếp đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto, Nhật Bản

HNN.VN - Ngày 10/9, tại Trung tâm Hành chính phường Phú Xuân (TP. Huế), Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng đã chủ trì buổi làm việc, tiếp xã giao Đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto (KEAA) - Nhật Bản do ông Tatsuro Niikawa, Chủ tịch Hiệp hội, làm trưởng đoàn.

Cuộc đua vào chức Thủ tướng Nhật Bản khởi động với sự xuất hiện của 'ứng viên nặng ký' MotegiNhật Bản và Hàn Quốc tăng cường quan hệ hướng tới tương laiThanh thiếu niên Huế – Okinawa gắn kết qua hoạt động giao lưu văn hóa

 Buổi làm việc mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vì mục tiêu xây dựng đô thị Huế xanh - sạch - sáng

Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng bền vững thông qua các hoạt động tình nguyện của người dân, chú trọng yếu tố môi trường. Mục tiêu của hiệp hội hướng đến xã hội phi carbon, tái chế, hài hòa với thiên nhiên, trên cơ sở hợp tác giữa người dân, doanh nghiệp, chính quyền và các cơ sở giáo dục.

Tại buổi làm việc, ông Tatsuro Niikawa đã giới thiệu khái quát về các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai, đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp cùng địa phương trong những hoạt động liên quan đến xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại phường Phú Xuân.

Về phía địa phương, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân chia sẻ tình hình công tác thu gom, xử lý rác thải, các mô hình “Chủ nhật xanh”, phân loại rác tại nguồn cùng những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai. Phường khẳng định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, khẳng định địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto triển khai các hoạt động, dự án phù hợp với thực tế địa phương trong thời gian tới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hiệu quả, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Huế xanh - sạch - sáng, phát triển bền vững.

Liên Minh
 Từ khóa:
phường phú xuânhiệp hội hoạt động môi trường kyotoxã hội phi carbonhài hòa với thiên nhiên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Xuân:
Ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy cho các ngõ, hẻm sâu

Ngày 14/8, UBND phường Phú Xuân (TP.Huế) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phòng cháy chữa cháy các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được” và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các tuyến hẻm Kiệt 71, Kiệt 23 Nhật Lệ và Kiệt 58 Phùng Hưng.

Ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy cho các ngõ, hẻm sâu
Đảng bộ UBND phường Phú Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ I

Ngày 19/7, Đảng bộ UBND phường Phú Xuân (TP.Huế) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 95 đảng viên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, diễn ra sau hơn hai tuần bộ máy tổ chức mới của phường chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đảng bộ UBND phường Phú Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ I

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top