Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với Trung Quốc

Hai bên trao quà lưu niệm cho nhau

Chuyến thăm của quyền Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tới Huế diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác ở cấp địa phương. Đây được xem là dịp quan trọng để hai bên trao đổi định hướng hợp tác mới, kết nối các lĩnh vực thế mạnh, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Huế và các địa phương Trung Quốc.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Dương Thuận Phong cảm ơn lãnh đạo thành phố Huế về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong chuyến thăm, làm việc lần này. Ông đánh giá cao vai trò, vị thế của Huế - trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh thời gian qua quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Quyền Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng và thành phố Huế; đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa Huế với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ông Dương Thuận Phong nhấn mạnh sẽ tích cực phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ xúc tiến các chương trình hợp tác, mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội tại Huế; góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng kỳ vọng trong thời gian tới, Huế và các địa phương Trung Quốc sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đôi bên, hướng tới hợp tác bền vững.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được tiếp đón Quyền Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại Huế. Đồng thời cho biết, thời gian qua, TP. Huế tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với một số địa phương của Trung Quốc, đã có những đoàn công tác trao đổi, xúc tiến quan hệ hợp tác tại các địa phương của Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn, với vai trò của mình, Quyền Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, làm cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa TP. Huế với các địa phương của Trung Quốc nói riêng. Đặc biệt, hỗ trợ hiện thực hóa các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã kí kết giữa Huế và các địa phương của Trung Quốc; hỗ trợ xúc tiến, kết nối các hoạt động hợp tác của các trường thuộc Đại học Huế với các đối tác của Trung Quốc.

“Huế luôn sẵn sàng đón tiếp và đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên. Thành phố mong muốn tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin đối ngoại, hợp tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Huế tới bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, giữa Huế với các địa phương Trung Quốc nói riêng”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.