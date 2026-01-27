Gấp rút chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thuận Hóa

Kỹ lưỡng từ cơ sở

Những ngày này, ông Nguyễn Đức Ngoãn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) gần như kín lịch với công việc rà soát nhân khẩu, đối chiếu danh sách cử tri, nắm bắt tình hình từng hộ dân. Không chỉ kiểm tra trên hồ sơ, ông trực tiếp đi từng con đường, từng khu phố để bảo đảm không bỏ sót cử tri đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất việc lập danh sách, tổ dân phố còn đăng tải danh sách cử tri lên các nhóm zalo cộng đồng để người dân tiếp tục kiểm tra, phản hồi kịp thời nếu có sai sót.

“Làm kỹ từ đầu sẽ tránh được vướng mắc về sau, quan trọng nhất là để người dân thấy mình được tôn trọng, được thực hiện đầy đủ quyền công dân”, ông Ngoãn chia sẻ.

Ở những phường vùng ven, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai khẩn trương. Ông Phan Tấn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thế Mỹ A (phường Phong Phú) cho biết, địa phương xác định rõ vai trò của chi bộ, tổ dân phố trong việc chuẩn bị nhân sự và danh sách cử tri, coi đây là nền tảng của dân chủ ở cơ sở. “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an khu vực để rà soát từng trường hợp, bảo đảm đúng người, đúng tiêu chuẩn”, ông Tấn nói.

Đến thời điểm này, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tổ chức đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, với sự tham dự đầy đủ của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ban Thường vụ Đảng ủy. Đây là bước quan trọng nhằm lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, các ứng cử viên đến từ nhiều lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và tổ dân phố, phản ánh khá đầy đủ các tầng lớp nhân dân. Song song với công tác nhân sự, việc lập và niêm yết danh sách cử tri được các địa phương triển khai quyết liệt, đúng tiến độ.

Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH cũng đang được triển khai đồng bộ tại các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 2, phụ trách 7 phường gồm Dương Nỗ, Hóa Châu, Hương An, Kim Long, Mỹ Thượng, Phú Xuân và Thuận An là một trong những đơn vị có quy mô lớn nhất với khoảng 280.000 cử tri. Theo báo cáo tại các phiên họp của ban bầu cử, những nội dung cơ bản như thành lập tổ bầu cử, hoàn tất hiệp thương lần thứ hai, lập và niêm yết danh sách cử tri, rà soát khu vực bỏ phiếu, huy động lực lượng phục vụ bầu cử đều được thực hiện đúng kế hoạch.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh: Cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán, thời gian chuẩn bị ngắn, yêu cầu đặt ra cao hơn. Do đó, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải rà soát kỹ từng khâu, từ bố trí điểm bỏ phiếu an toàn, thuận tiện đến công tác nhân sự.

Bảo đảm tiến độ lẫn chất lượng

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn thành phố hiện có 40 xã, phường với hơn 1,4 triệu dân. Đến cuối tháng 1/2026, toàn thành phố dự kiến có hơn 1,05 triệu cử tri. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an, tổ dân phố, thôn bản, hạn chế tối đa việc bỏ sót hoặc ghi trùng tên. Danh sách cử tri được niêm yết công khai, tạo điều kiện để Nhân dân giám sát và phản ánh.

Rà soát danh sách cử tri tại phường Phú Bài

Việc phân chia khu vực bỏ phiếu được triển khai đúng quy định, bảo đảm mỗi khu vực có số lượng cử tri phù hợp, thuận lợi cho người dân thực hiện quyền bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được xác định ổn định, hạn chế điều chỉnh, chia tách không cần thiết, phù hợp với đặc điểm dân cư, địa bàn và điều kiện giao thông. Đến nay, 40/40 xã, phường đã dự kiến chia thành 768 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu riêng phục vụ các đơn vị lực lượng vũ trang và các trường đại học. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an tại Quyết định số 8202/QĐ-BCA-C06 ngày 7/10/2025.

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, ngày 3/2/2026, danh sách cử tri sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, tạo điều kiện để cử tri kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh kịp thời nếu có sai sót.

Cùng với đó, UBND các xã, phường đã thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng trình tự, thẩm quyền. Các tổ bầu cử bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đại diện cho các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân ở khu dân cư; các thành viên có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Ủy ban Bầu cử thành phố được triển khai kịp thời, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục; kết quả hiệp thương bảo đảm số dư, cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử được triển khai phù hợp với đặc thù của thành phố, sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân.