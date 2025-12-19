Thăm và tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thăm và tặng quà Tết cho MVNAH

Tham gia đoàn có Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; ông Hồ Xuân Trăng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn đã đến thăm và trao quà Tết cho các MVNAH gồm: Trần Thị Sương (thôn An Lưu, xã Mỹ Thượng); Bạch Thị Xử (thôn Đồng Di), Tống Thị Nhơn (thôn Lê Xá Đông), Trương Thị Nghĩ (thôn Sư Lỗ Thượng), xã Phú Hồ; Nguyễn Thị Tuyết (tổ 3, phường Thanh Thủy).

Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những phần quà Tết tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với các MVNAH.

Phát biểu tại các điểm đến thăm, Đại tá Trần Hồng Quế khẳng định, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các MVNAH là trách nhiệm và thể hiện nghĩa tình thiêng liêng của thế hệ hôm nay. Đại tá mong muốn các mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.