  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 06/01/2026 14:47

Tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tổng kinh phí để tặng quà của Chủ tịch nước dành cho nhóm đối tượng này theo quy định là gần 503 tỷ đồng.

Gần 30.000 suất quà Tết lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc dịp Xuân Bính Ngọ 2026[Infographic] Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

 Các đại biểu dự Gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử năm 2025, tháng 7/2025. (Ảnh minh họa THÀNH ĐẠT)

Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quyết định nêu rõ, tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo hai mức quà cụ thể.

Mức quà 600.000 đồng tặng hai nhóm đối tượng sau.

Thứ nhất là nhóm người có công với cách mạng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Thứ hai là nhóm thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Cùng với đó là mức quà 300.000 đồng tặng ba nhóm đối tượng sau.

Một là, người có công với cách mạng gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Hai là đại diện thân nhân liệt sĩ.

Ba là người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Theo Bộ Nội vụ, có hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tổng kinh phí để tặng quà của Chủ tịch nước dành cho các đối tượng trên theo quy định là gần 503 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.

https://nhandan.vn/tang-qua-cua-chu-tich-nuoc-cho-nguoi-co-cong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-post935063.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
tặng quàChủ tịch nướcngười có côngTết Nguyên đán Bính Ngọ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 19/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo”, đi thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 tại một số cơ sở tôn giáo, các vị Linh mục, các Hội đồng Giáo xứ trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô
Trường Đại học Y - Dược Huế:
Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng A Đớt, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã A Lưới 4.

Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt
Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

Chiều 14/12, tại UBND xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức tặng quà hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top