Tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Các đại biểu dự Gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử năm 2025, tháng 7/2025. (Ảnh minh họa THÀNH ĐẠT)

Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quyết định nêu rõ, tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo hai mức quà cụ thể.

Mức quà 600.000 đồng tặng hai nhóm đối tượng sau.

Thứ nhất là nhóm người có công với cách mạng gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Thứ hai là nhóm thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Cùng với đó là mức quà 300.000 đồng tặng ba nhóm đối tượng sau.

Một là, người có công với cách mạng gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Hai là đại diện thân nhân liệt sĩ.

Ba là người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Theo Bộ Nội vụ, có hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tổng kinh phí để tặng quà của Chủ tịch nước dành cho các đối tượng trên theo quy định là gần 503 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.

https://nhandan.vn/tang-qua-cua-chu-tich-nuoc-cho-nguoi-co-cong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-post935063.html