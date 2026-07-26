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ClockThứ Hai, 27/07/2026 08:59

Lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 27/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiểu khu 67 - Rào TrăngTri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nữ chiến sĩ Tiểu đội 11 Cô gái Sông HươngĐồng chí Nguyễn Chí Tài thăm các gia đình chính sách và dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Dương NỗTrao 180 phần quà tri ân người có công

 Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương.

Lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an.

Sau lễ dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đã thắp hương tại Đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương và đất nước đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp cách mạng.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Hoạt động này không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Những năm qua, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Huế luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng. Nhiều chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công được triển khai hiệu quả; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc.

Lê Thọ
 Từ khóa:
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