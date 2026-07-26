Lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương.

Lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an.

Sau lễ dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đã thắp hương tại Đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương và đất nước đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Hoạt động này không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Những năm qua, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Huế luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng. Nhiều chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công được triển khai hiệu quả; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc.