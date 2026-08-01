Hơn 5,7 triệu lượt yêu cầu, vé chương trình "Tổ quốc trong tim" 2026 hết chỉ sau 1 phút 27 giây

Theo thông tin, hệ thống ghi nhận 5.729.323 lượt yêu cầu truy cập nhằm đăng ký vé tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim".

Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của chương trình ngay trong những phút đầu tiên. Con số này cũng tăng mạnh so với mùa đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2025 (với khoảng 3 triệu lượt truy cập trong thời gian mở đăng ký vé).

Lượng truy cập lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn tiếp tục cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim". Đồng thời, khẳng định sức lan tỏa ngày càng lớn của chương trình nghệ thuật chính luận sau mùa tổ chức đầu tiên.

Theo kế hoạch, "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" sẽ diễn ra với ba chương nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Chương trình do Báo Nhân dân và UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào 20h tối Chủ nhật 23/8.

Mở đầu là Chương trình "Non sông một dải", tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn giàu cảm xúc. Tiếp nối là chương "Sắc đỏ tự hào", lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, tượng trưng cho niềm tự hào, ý chí và những hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam để đất nước có được vị thế hôm nay.

Khép lại là chương "Tổ quốc trong tim", mang màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng sắc màu văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Báo Nhân Dân từng tổ chức "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình đã thu hút hơn 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình và hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng.

https://nhandan.vn/hon-57-trieu-luot-yeu-cau-ve-chuong-trinh-to-quoc-trong-tim-2026-het-chi-sau-1-phut-27-giay-post980614.html?gidzl=WrDh3iu_FZk1Jc8EmIS-D8bAQWFVBM8uba8yN8X_O3t6HJeAZobkQSuLDrBNAJbbc4LjNZHuNsq2oZypEG