Dứt khoát với tình trạng “vướng mắc rồi để đó”

Thi công dự án Quảng trường Văn hóa, Thể thao TP. Huế. Ảnh: Minh Anh

Dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế là một trong số 17 dự án tồn đọng kéo dài vừa được Thanh tra TP. Huế tổ chức công bố quyết định kết luận thanh tra. Đó cũng là một số những dự án tiêu biểu của tình trạng “vướng mắc rồi để đó”, đã và đang là nỗi trăn trở lớn ở Huế. Được biết, dự án đã nhiều lần được Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan của thành phố thanh, kiểm tra. UBND TP. Huế cũng đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục và xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Thế nhưng, mọi thứ đâu vẫn hoàn đấy, dù 17 năm đã trôi qua.

Xét về bản chất, “vướng mắc” là những trở ngại, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình triển khai; còn “để đó” chính là sự thụ động, né tránh trách nhiệm hoặc thiếu quyết tâm tháo gỡ, dẫn đến sự việc bị ngưng trệ kéo dài. Tình trạng “vướng mắc rồi để đó” phản ánh thái độ buông xuôi, thiếu sâu sát trong quản lý và điều hành. Nhận thức rõ những hệ lụy to lớn từ căn bệnh trì trệ này, lãnh đạo TP. Huế đang thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng trên trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế quyết định chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm thực hiện tại gói thầu số 21 thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, hay ở một mức độ thấp hơn, phạt tiền nhà thầu thi công dự án Quảng trường Văn hóa, Thể thao TP. Huế do chậm tiến độ. Mặc dù chủ đầu tư nhiều lần có văn bản nhắc nhở, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu vẫn không khắc phục. Dư luận phấn khởi và rất đồng tình với hành động kiên quyết và thái độ dứt khoát này. Đây là minh chứng cho thấy tinh thần không để tình trạng “vướng mắc rồi để đó” đang được cụ thể hóa rất rõ qua hàng loạt động thái quyết liệt từ phía lãnh đạo thành phố.

Cũng với tinh thần đó, TP. Huế đang quyết liệt triển khai việc điều chỉnh quy hoạch đô thị để “cởi trói”, khôi phục đầy đủ quyền lợi đất đai hợp pháp cho hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng bởi các quy hoạch “treo” lâu năm. Đơn cử là việc điều chỉnh quy hoạch phân khu Trung tâm phía nam và phía tây TP. Huế đã giúp hàng trăm hộ dân tại các phường Thủy Xuân, Thuận Hóa, Vỹ Dạ (khu vực Cồn Hến)... thoát khỏi cảnh “sống treo” suốt gần 20 năm. Chính thức được giải tỏa khỏi quy hoạch treo, ông Thân Văn Hoàng Long (85 tuổi, tổ 11, phường Thủy Xuân) xúc động: “Sống gần hết đời người, nay tôi mới yên tâm sửa sang nhà cửa, tách thửa cho con cái. Cảm giác thật hạnh phúc”.

Đáng nói trong thời gian qua là, không chỉ dừng ở việc nghe báo cáo trên giấy, lãnh đạo TP. Huế còn thành lập các tổ công tác do đại diện lãnh đạo trực tiếp làm tổ trưởng. Một trong những nhiệm vụ của các tổ công tác được xác định rõ ràng là rà soát danh sách các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài để tập trung xử lý. Theo đó, yêu cầu các giám đốc sở, ngành phải xuống trực tiếp hiện trường làm việc với nhà đầu tư và chính quyền địa phương, xác định vướng ở khâu nào (đất đai, thủ tục, nguồn vốn...) để giải quyết ngay theo tinh thần “rõ người, rõ việc, dứt điểm”, gỡ điểm nghẽn để giải phóng nguồn lực cho địa phương.

Thực tiễn tại Huế cho thấy, việc nói “không” với tình trạng “vướng mắc rồi để đó” không chỉ là một chỉ đạo hành chính, mà đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt, nhấn mạnh tinh thần kỷ cương, sự quyết liệt và trách nhiệm trong quản lý, điều hành. Khi xuất hiện khó khăn hay tồn đọng, các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy hay bỏ mặc. Mục tiêu tối thượng là hiệu quả thực chất - không dừng lại ở việc báo cáo “đang vướng”, mà phải đưa ra giải pháp cụ thể để công việc thực sự chuyển động.

Tiếp tục tinh thần đó, tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 vào sáng 31/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là nguy cơ thiên tai, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động kịch bản ứng phó, tránh rơi vào thế bị động. Đối với các nhiệm vụ liên ngành, cơ quan chủ trì phải làm rõ trách nhiệm, các đơn vị phối hợp phải vào cuộc thực chất để bảo đảm công việc thông suốt. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách; kiên quyết không để diễn ra tình trạng “vướng mắc rồi để đó”.