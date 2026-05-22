Nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống và sản xuất tại Phú Vang

Người dân kiến nghị, phản ánh các vấn đề dân sinh tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, người dân kiến nghị, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất tại địa phương. Bà con bày tỏ nguyện vọng, đề nghị các cấp sớm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại một số khu vực; tu bổ kênh mương ngăn mặn để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp...

Người dân cũng kiến nghị chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; nâng cấp sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại một số khu vực còn bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân; đề xuất các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở đối với các gia đình có công với cách mạng; rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo tại địa phương.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn và đại diện các phòng chuyên môn của UBND xã Phú Vang đã trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp dân. Đối với những phản ánh, kiến nghị cần quy trình và thời gian xác minh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết sẽ đưa vào chương trình hành động của Đảng ủy, HĐND xã trong thời gian tới, giao các ban ngành liên quan khẩn trương giải quyết đúng thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.