Chuẩn hóa chất lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập

Cán bộ Trung tâm Hành chính công phường Thủy Xuân tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân (ảnh minh họa).

Điểm đáng chú ý là không chỉ yêu cầu về trình độ, dự thảo còn bổ sung nhiều tiêu chí mới như tư duy đổi mới, năng lực quản trị, chuyển đổi số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đây là những yêu cầu mang tính tất yếu. Bởi khi bộ máy đã được tinh gọn thì điều người dân quan tâm không còn là giảm bao nhiêu đầu mối, mà là chất lượng của những người ngồi vào các vị trí lãnh đạo.

Thực tế lâu nay, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu được nhìn qua bằng cấp, chứng chỉ, thời gian công tác hay kinh nghiệm giữ chức vụ. Những điều kiện đó vẫn cần thiết, nhưng rõ ràng không còn đủ để đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiện đại.

Một bệnh viện công muốn phục vụ người dân tốt hơn cần một giám đốc biết tổ chức, điều hành, ứng dụng công nghệ và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Một trường học sau sáp nhập cần một hiệu trưởng có khả năng quản trị sự thay đổi, tạo động lực cho giáo viên và nâng cao chất lượng dạy học. Một trung tâm dịch vụ công muốn hoạt động hiệu quả phải có người đứng đầu biết cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Nói cách khác, chức danh quản lý ngày nay không còn đơn thuần là quản lý chuyên môn, mà là quản trị một tổ chức. Đó cũng là lý do việc Huế đưa các yêu cầu về đổi mới sáng tạo, tư duy chiến lược, chuyển đổi số và tinh thần dám chịu trách nhiệm vào tiêu chuẩn chức danh là phù hợp với xu thế phát triển của nền công vụ hiện đại.

Tuy vậy, có một thực tế cũng cần được cân nhắc, là một người có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ, hoàn thành mọi khóa đào tạo vẫn chưa chắc điều hành tốt một đơn vị. Ngược lại, có những người không nói nhiều về đổi mới nhưng lại tạo ra những chuyển biến rất rõ trong quá trình lãnh đạo, quản lý.

Người dân cũng không đánh giá một giám đốc hay một hiệu trưởng qua hồ sơ cán bộ, lý lịch hay thành tích học tập, bằng cấp đang có. Điều họ cảm nhận là bệnh viện có bớt quá tải hay không, thủ tục có nhanh hơn hay không, học sinh có được học trong môi trường tốt hơn hay không, dịch vụ công có thuận tiện hơn hay không. Tóm lại, hiệu quả quản trị cuối cùng vẫn phải được phản ánh bằng chất lượng phục vụ, sự hài lòng trong thực tế chứ không phải bằng các bản báo cáo.

Sau sáp nhập, tinh gọn về đầu mối, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, số lượng cán bộ, viên chức đông hơn và khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể.

Điều đó đòi hỏi người đứng đầu phải có năng lực quản trị cao hơn trước rất nhiều. Nên nếu vẫn áp dụng cách đánh giá cũ, vẫn coi trọng hồ sơ hơn hiệu quả công việc thì rất khó tạo ra động lực đổi mới.

Vì vậy, cùng với việc ban hành tiêu chuẩn chức danh, điều cần được quan tâm là xây dựng cơ chế đánh giá minh bạch và thường xuyên đối với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập. Mỗi người đứng đầu cần có những mục tiêu cụ thể gắn với chất lượng dịch vụ công, tiến độ xử lý công việc, chuyển đổi số, mức độ tự chủ, hiệu quả sử dụng ngân sách và đặc biệt là mức độ hài lòng của người dân.

Lãnh đạo làm tốt thì được ghi nhận, tạo điều kiện phát triển, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải thay thế, luân chuyển. Khi việc sử dụng cán bộ thực sự gắn với kết quả, những tiêu chuẩn ghi trong văn bản mới có giá trị thực tiễn.

Thành phố Huế đang đi những bước đầu tiên trong việc nâng chuẩn đội ngũ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, với việc chuyển từ chỗ chỉ chú trọng điều kiện bổ nhiệm sang coi trọng năng lực điều hành.

Hy vọng rằng, từ những tiêu chuẩn mới này, Huế sẽ từng bước xây dựng được đội ngũ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy quản trị hiện đại, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm. Bởi khi người đứng đầu đủ năng lực và khát vọng cống hiến, mỗi bệnh viện, trường học hay đơn vị sự nghiệp sẽ có thêm động lực để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.