Thách thức mới trong công tác vệ sinh môi trường

HEPCO phải điều động xe tải lớn để vận chuyển riêng phần rác của từng địa phương

Theo ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO), một trong những bất cập lớn nhất là việc địa bàn rộng, chia cắt phức tạp dẫn đến khó khăn trong tổ chức thu gom, vận chuyển rác.

“Do địa bàn bị chia cắt tại nhiều tuyến đường, sông… thuộc khu vực giáp ranh, việc giải quyết những vấn đề phát sinh về vệ sinh môi trường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị, gây áp lực lớn cho cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, nhiều điểm tập kết rác trước đây được sử dụng chung giữa các huyện, thị xã cũ như Phú Lộc, Hương Thủy, khi chia tách, sáp nhập thành các phường, xã thì những điểm tập kết này chưa phù hợp, buộc HEPCO phải thay đổi vị trí và mô hình thu gom ở một số phường, xã, dẫn đến chất lượng vệ sinh, tần suất thu gom tại các địa bàn cấp xã không đồng đều”, ông Trần Hữu Ân nói.

Từ cuối năm 2023, Nhà máy điện rác Phú Sơn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý rác thải cho toàn thành phố. Do cự ly vận chuyển rác thải tăng, HEPCO đã bổ sung nhiều xe chuyên dụng để tăng hiệu quả vận chuyển và đảm bảo khung thời gian hoạt động của các phương tiện vận chuyển rác thải do UBND thành phố quy định. Tuy nhiên, khi việc quản lý hợp đồng được phân cấp xuống cấp xã, phường, việc xác định và tách bạch khối lượng rác của từng đơn vị hành chính để nghiệm thu, thanh toán khó khăn, phức tạp hơn. Trong khi đó, để đáp ứng yêu cầu mới, công ty buộc phải điều động xe tải lớn để vận chuyển riêng phần rác của từng địa phương, đồng thời đầu tư thêm phương tiện có tải trọng nhỏ hơn, phù hợp với nhu cầu của từng xã, phường.

Ông Trần Hữu Ân nêu ví dụ: “Trước đây, ở khu vực huyện Nam Đông (cũ), chỉ cần một xe chở rác tải trọng 6 tấn là có thể gom toàn bộ rác trên địa bàn. Nay huyện Nam Đông cũ chia thành ba xã Long Quảng, Nam Đông và Khe Tre nên công ty phải điều ba xe tải lớn đến từng xã để thu gom. Điều này làm tăng chi phí vận chuyển, kéo theo chi phí nhân công và giá thành dịch vụ vệ sinh môi trường tăng đã gây áp lực lên ngân sách địa phương”. Không chỉ vậy, trong những tình huống đột xuất như khắc phục hậu quả mưa bão, thiên tai, việc phải phân tách cụ thể khối lượng rác thải phát sinh của từng xã, phường để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán cũng khiến công tác vệ sinh môi trường trở nên chậm trễ và kém linh hoạt hơn trước.

Không chỉ dừng lại ở khâu thu gom và vận chuyển, HEPCO hiện phải làm việc với nhiều đầu mối thay vì tập trung một nơi, khiến công tác vệ sinh môi trường thiếu sự chủ động, đặc biệt trong những trường hợp phát sinh ngoài hợp đồng. Thực tế, mỗi khi thành phố tổ chức lễ hội hay các sự kiện lớn, công tác vệ sinh thường cần triển khai đồng bộ, liên thông trên nhiều phường, xã với khối lượng công việc gia tăng đột biến. Tuy nhiên, để thực hiện được những nhiệm vụ này, HEPCO phải chờ sự thống nhất từ nhiều địa phương, khiến tốc độ triển khai chậm hơn và giảm tính linh hoạt.

Trước thực trạng này, HEPCO đã kiến nghị UBND TP. Huế có phương hướng điều chỉnh, giao đơn vị trực thuộc cấp thành phố hoặc sở, ngành chuyên môn để quản lý tập trung hoặc phân thành các đơn vị chức năng theo khu vực/cụm liên phường, xã để tiện quản lý nhằm tăng tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa hạ tầng hiện có và tối ưu hóa cự ly thu gom nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được thực hiện kịp thời, linh hoạt và giữ gìn môi trường, đường phố luôn sạch, đẹp.