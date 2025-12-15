Nữ kỹ sư người Đức Michaela Benthaus đã trở thành người ngồi xe lăn đầu tiên bay vào không gian. Ảnh: Blue Origin

Chuyến bay “New Shepard NS-37” được thực hiện bằng hệ thống tên lửa cận quỹ đạo của Blue Origin đã được phóng lên và hạ cánh an toàn sau khoảng 10 phút. Chuyến bay đưa nhóm 6 hành khách lên độ cao khoảng 100km, vượt qua ranh giới không gian, đồng thời cho phép các thành viên trải nghiệm một giai đoạn ngắn trong điều kiện không trọng lực.

Chia sẻ sau khi trở về Trái Đất, Benthaus - 33 tuổi và hiện là kỹ sư làm việc tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu - gọi chuyến bay là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể.

Ngoài bà Benthaus, trên chuyến bay còn có một công dân Đức khác là cựu kỹ sư hàng không vũ trụ Hans Königsmann, cùng 4 doanh nhân người Mỹ. Đây là chuyến bay có người lái thứ 16 của Blue Origin và là lần đầu tiên công ty đưa 2 công dân Đức cùng tham gia một hành trình vào không gian.

Sự kiện đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng quốc tế. Tân Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, ông Jared Isaacman, gửi lời chúc mừng và đánh giá cao nghị lực của bà Benthaus, cho rằng nữ kỹ sư đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các chuyến bay du lịch không gian của Blue Origin vẫn đang vấp phải một số ý kiến trái chiều. Giới phê bình cho rằng loại hình du lịch này có giá trị khoa học hạn chế, gây tác động tới môi trường và chủ yếu phục vụ giới siêu giàu. Blue Origin hiện không công bố giá vé song cho biết đã có khoảng 80 khách hàng trả phí tham gia các chuyến bay, trong đó có một số nhân vật nổi tiếng như Katy Perry và diễn viên William Shatner.

Dù còn nhiều tranh luận, chuyến bay của Michaela Benthaus được đánh giá là một dấu mốc mang tính biểu tượng, cho thấy những giới hạn về thể chất có thể được vượt qua nhờ tiến bộ công nghệ và ý chí con người, đồng thời mở ra các cuộc thảo luận rộng hơn về tương lai và ý nghĩa xã hội của du lịch không gian.