Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Binh sĩ gác tại khu vực Soweto, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát, các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thị trấn Bekkersdal cách thành phố Johannesburg 40 km về phía Tây Nam. Thị trấn được thành lập năm 1945, ban đầu làm nơi ở cho người châu Phi làm việc tại các mỏ vàng lân cận và sau đó được cấp quy chế tự quản vào năm 1983. Nơi này từng là điểm nóng biểu tình bạo lực trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2014 ở Nam Phi.

Lịch sử và những thách thức hiện tại của Bekkersdal phản ánh những vấn đề kinh tế - xã hội mà nhiều cộng đồng ở Nam Phi đang phải đối mặt.