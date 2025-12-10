Trung tâm Tài chính quốc tế là “bệ phóng” để vươn tầm khu vực, vươn ra thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính là thời điểm Việt Nam mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hóa nền kinh tế.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Nguyễn Trí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao; đại diện các tổ chức kinh tế, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế được Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế, là quyết sách nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế-tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyên Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng; công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo Cơ quan điều hành tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị cũng nghe giới thiệu tóm tắt các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, để triển khai Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban chành chương trình hành động và xây dựng, ban hành 8 nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các nghị định bao gồm: Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; hướng dẫn về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hướng dẫn về chính sách xuất, nhập khẩu hàng hóa, phân phối dịch vụ và hàng hóa, sàn giao dịch và nền tảng giao dịch trong Trung tâm tài chính; hướng dẫn về chính sách cư trú, xuất, nhập cảnh trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hướng dẫn về chính sách đất đai, xây dựng và môi trường; hướng dẫn về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Cùng với đó là các nghị định quy định về: Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế; cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết hai thành phố đã và đang triển khai tích cực xây dựng, vận hành kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại các địa phương; quyết tâm góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến tài chính uy tín, hấp dẫn, có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tài chính trong nước và quốc tế bày tỏ vui mừng, đánh giá cao việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và cam kết kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam; triển khai các cơ chế tài chính, ngân hàng; đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm, góp phần để Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Phân tích bối cảnh dịch chuyển địa kinh tế toàn cầu, chiến lược phát triển của Việt Nam, cũng như yêu cầu nội tại của nền kinh tế và các thời cơ thuận lợi, yêu cầu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc thành lập Trung tâm không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, giải pháp hiệu quả, sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Điểm lại hành trình đi đến thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà tìm hướng đi, lối đi riêng, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững.

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, chủ thể của đất nước.

Trong đó, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, đưa Việt Nam trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu; tạo đột phá về nguồn lực, hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược mà không làm tăng trần nợ công, đồng thời là "bệ đỡ" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến nhất. Đây cũng là “đột phá của đột phá” về thể chế, với lợi ích lớn nhất của Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại, áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn.

Môi trường thuận lợi, vượt trội để thành công và vươn tầm

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, chuyển hẳn từ “quản lý hành chính” sang "kiến tạo và phục vụ;" xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin-cho," "quyền anh, quyền tôi," "không biết vẫn quản,” “không quản được thì cấm;" mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" có đủ thẩm quyền, báo cáo thẳng lên Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Lưu ý việc hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối gồm sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…; hạ tầng số, dữ liệu, các khu thương mại tự do; các địa phương phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… theo chuẩn quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Nhằm bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro, Thủ tướng yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẽ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

“Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ. Không tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được; không bi quan trước khó khăn, thách thức. Hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, hợp tác và lớn mạnh. Trung tâm tài chính này chính là “bệ phóng” để các bạn vươn tầm khu vực và vươn ra thế giới,” Thủ tướng kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế luôn tin tưởng, đồng hành với Chính phủ Việt Nam - Hãy hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam; mạnh dạn đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, nhân tài đến Việt Nam với phương châm đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam; đồng thời, chia sẻ với Việt Nam cả kinh nghiệm thành công và thất bại, để giúp Việt Nam đi nhanh hơn, bền vững hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bạn với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” “trong bạn có tôi, trong tôi có bạn” và “thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi.”

Thủ tướng Chính phủ cho biết lịch sử tài chính thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy của London thế kỷ 19, New York thế kỷ 20 và Singapore hay Thượng Hải những thập kỷ gần đây.

Cách đây hơn một thế kỷ, Bến Nhà Rồng hay thương cảng Hội An đã từng là những cửa ngõ giao thương sầm uất, kết nối Việt Nam với thế giới. Và hôm nay là khởi đầu quá trình khơi lại dòng chảy thịnh vượng đó, với một tâm thế mới, với một công cụ mới - đó là Tài chính và Công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nếu như năm 1986, khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, phát triển nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo và phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao; thì sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính là thời điểm Việt Nam mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hóa nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một hành trình đầy khát vọng, với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Việt Nam sẽ xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế “Tự do - Số, Xanh - An toàn - Minh bạch - Cạnh tranh - Hiệu quả - Bền vững”, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nêu.

Kêu gọi sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh biến khát vọng thành hiện thực, với phương châm “cùng thấu hiểu, chia sẻ - cùng làm, cùng thắng - cùng phát triển và tận hưởng niềm vui hạnh phúc,” Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay sau sự kiện hôm nay, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động; các chủ thể bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12/2025./.