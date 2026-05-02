KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2026)

Bản hùng ca của ý chí và trí tuệ Việt Nam

HNN - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc”.

 Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh: Tư liệu 

Kết thúc 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”

Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm, là cuộc đối đầu không cân sức về phương tiện chiến tranh, nhưng lại là cuộc so tài quyết liệt về ý chí và chiến lược. Kết quả cuối cùng đã chứng minh chân lý: Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng có chính nghĩa, có quyết tâm và đường lối đúng đắn thì nhất định sẽ chiến thắng.

Theo tài liệu lịch sử, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt trong gần 2 tháng.

Đợt 1 từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/1954, quân ta đã mưu trí, dũng cảm diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên hướng bắc và đông bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, mở toang cánh cửa cho quân ta tiến xuống vùng lòng chảo và khu trung tâm.

Đợt 2 từ ngày 30/3 đến ngày 26/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm, phát triển trận địa tới sát sân bay, thắt chặt vòng vây, chia cắt, khống chế các khu vực còn lại trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch.

Đợt 3 từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phía Đông, diệt một số cứ điểm phía Tây và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”- một cuộc chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương mà thực dân Pháp ra sức xây dựng như một “pháo đài bất khả xâm phạm”.

Tạo cơ sở ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, là chiến thắng của đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp ở ba nước Đông Dương, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Từ Chiến thắng Điện Biên 1954 đến Đại thắng Mùa Xuân 1975, đất nước ta đã sạch bóng quân thù, non sông nối liền một dải, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân cả nước ngày càng được nâng cao, thành quả cách mạng thực sự thuộc về Nhân dân.

72 năm trôi qua, ký ức Điện Biên vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tinh thần Điện Biên năm xưa đã trở thành hành trang quý báu và nền tảng vững chắc để các thế hệ nối tiếp nhau xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam.

Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tri ân, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; tri ân sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế. Đồng thời, tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết; khơi dậy khát vọng hòa bình, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển đất nước; giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống anh hùng, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”. Nhiều hoạt động hoạt động khác cũng diễn ra trên phạm vi toàn quốc như “Tiết học Biên cương”, "Khát vọng tuổi trẻ"… nhằm lan tỏa giá trị lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.

