Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Nhơn Vượng

HNN.VN - Chiều 26/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế thông tin, ngày 25/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức họp định kỳ tháng 3 năm 2026, đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì kỳ họp.

Phát huy cách làm sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử triSẵn sàng cho Ngày hội lớnTăng cường kiểm tra, giám sát để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của ĐảngNgày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 tại phường Phong Phú

Tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng - đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế. 

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay Viện Kiểm sát nhân dân là thành phố Huế), ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Vi phạm của ông Trần Nhơn Vượng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không còn đủ tư cách đảng viên, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng bằng hình thức Khai trừ.

Tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã tiến hành xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo Quy chế làm việc.

ĐỨC QUANG
Khai trừ ra khỏi Đảngđối vớiông Trần Nhơn VượngBan Thường vụ Thành ủy Huế
Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày người sau cai nghiện ma túy kết thúc khóa học nghề, kể cả thời gian người sau cai nghiện ma túy được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học nghề (nếu có).

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy
Xung đột tại Trung Đông: Những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu

Những cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông, mà đang tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu. Từ giá dầu, vận tải biển, hàng không cho tới thị trường tài chính, xung đột lần này đang đặt thế giới trước nguy cơ một cú sốc năng lượng mới trong bối cảnh tăng trưởng vốn đã mong manh.

Xung đột tại Trung Đông Những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu
Quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, hộ và cá nhân kinh doanh sử dụng số định danh làm mã số thuế, tự xác định thuế nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh nếu thuộc diện cưỡng chế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

