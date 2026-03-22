Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu trong nước trước bối cảnh tình hình quốc tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đồng thời, đảm bảo tính kịp thời để thực hiện kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo dự thảo, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay, dầu diesel trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả thời gian điều chỉnh hiệu lực (nếu có) như sau:

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thuế trên sẽ áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật đề điều chỉnh thời hạn áp dụng của Nghị quyết này.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay, dầu diesel (quy định nêu trên) không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Từ ngày Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay, dầu diesel áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

* Theo Bộ Tài chính, mức thuế đối với xăng, nhiên liệu bay, dầu diesel hiện như sau:

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Theo đó, nếu áp dụng giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, nhiên liệu bay như đề xuất (không xét đến sự thay đổi của các yếu tố khác cấu thành trong giá xăng dầu cơ sở) sẽ làm hạ giá bán lẻ các mặt hàng này so việc thực hiện mức thuế theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 tương ứng như sau:

+ Xăng (trừ etanol): mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 1.000 đồng/lít, từ đó làm giảm giá bán lẻ xăng (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 1.080 đồng/lít đồng/lít.

+ Nhiên liệu bay và dầu diesel: mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 500 đồng/lít, từ đó làm giảm giá bán lẻ của nhiên liệu bay và dầu diesel (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng là 540 đồng/lít.

Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới.

Theo tính toán của Cục Thống kê, thực hiện giải pháp này sẽ tác động làm CPI chung tháng 3/2026 tăng thêm khoảng 1,63 điểm phần trăm (so với trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông). Tác động trực tiếp làm CPI quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm. Đồng thời, ước tính tác động trực tiếp làm CPI bình quân năm 2026 so với năm 2025 tăng khoảng 1,35 điểm phần trăm. Mức tăng này thấp hơn so với nếu vẫn giữ nguyên thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu (dự kiến chỉ số CPI bình quân năm 2026 so 2025 nếu giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như hiện hành là 1,4 điểm phần trăm), từ đó, góp phần kiềm chế lạm phát.

Như vậy, việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường như đề xuất vẫn đảm bảo trong Khung mức thuế quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường, phù hợp thẩm quyền và là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm 2026, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.