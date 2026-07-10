Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 10/7, các đại biểu đã được nghe báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, năm 2026, kịch bản tăng trưởng của thành phố phấn đấu GRDP tăng trên 10%

Khu vực dịch vụ là động lực tăng trưởng chính

Trình bày báo cáo, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2026 - 2030 là huy động hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Huế xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2030 trở thành đô thị đặc trưng về di sản, văn hóa của Việt Nam, trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục chất lượng cao và kinh tế biển của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đặt ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.800 - 6.000 USD, thu ngân sách tăng 14 - 15%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 10-12%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 75% và cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Thành phố cũng xác định sáu chương trình trọng điểm gồm phát triển đô thị di sản thông minh; công nghiệp; văn hóa - du lịch - dịch vụ; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kinh tế tư nhân; nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, một trong những định hướng lớn của giai đoạn tới là khai thác hiệu quả kinh tế di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa di sản trở thành nguồn lực tăng trưởng mới; đồng thời đẩy nhanh các dự án chiến lược như Khu công nghệ cao và Khu công nghệ số nhằm tạo động lực phát triển mới.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP ước tăng 8,33%. Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính khi tăng 8,4%, chiếm 52,4% cơ cấu kinh tế. Festival Huế 2026 góp phần đưa lượng khách du lịch đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 10.300 tỉ đồng, tăng 56,2%.

Hoạt động thương mại duy trì tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,9%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 840,6 triệu USD, tăng 19,2%.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,4% khi một số dự án lớn đi vào hoạt động.

Nông nghiệp tiếp tục ổn định với mức tăng 4,2%; toàn thành phố hiện có 10/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 117 sản phẩm OCOP.

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Thu hút đầu tư tăng, giải ngân còn chậm

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 17.369 tỉ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký 22.660 tỉ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn 125,6 triệu USD. Có 600 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 9.100 tỉ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 7.537 tỉ đồng, bằng 47,1% dự toán năm.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 1.750 tỉ đồng, tương đương 28,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhìn nhận, dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt kỳ vọng để hoàn thành mục tiêu cả năm. Một số dự án tạo năng lực sản xuất mới chậm đưa vào vận hành; doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; thị trường bất động sản chưa phục hồi ổn định; nguồn thu từ đất chưa đạt kế hoạch.

Đáng chú ý, giải phóng mặt bằng tiếp tục là "điểm nghẽn" lớn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư và vốn FDI. Bên cạnh đó, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, những hạn chế này xuất phát từ bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hệ thống chính sách cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tiếp tục hoàn thiện, cùng với sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự đồng bộ.

Phấn đấu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026

Trong 6 tháng cuối năm, UBND thành phố xác định tiếp tục xây dựng các kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, logistics và công nghiệp; quyết liệt giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngành công nghiệp ô tô sẽ là động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026

Song song đó, thành phố sẽ thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát triển du lịch, hoàn thiện hồ sơ đề cử Ca Huế trình UNESCO; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững quốc phòng, an ninh và chuẩn bị các điều kiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

“Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm là nền tảng quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, đồng thời tạo đà thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.