Dự kiến xem xét, thông qua 21 nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Huế

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn chủ trì buổi họp báo

Sáng 2/7, Thường trực HĐND thành phố tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin các nội dung về Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, Thường trực HĐND thành phố cho biết, đây là kỳ họp đầu tiên xem xét toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, đồng thời quyết định nhiều chính sách quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, HĐND thành phố sẽ xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự.

Đáng chú ý, kỳ họp dự kiến thông qua 21 NQ, trong đó có 19 NQ chuyên đề theo chương trình xây dựng nghị quyết năm 2026. Các NQ tập trung vào những lĩnh vực được xem là động lực phát triển của địa phương như đầu tư công, tài nguyên - môi trường, tài chính - ngân sách, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, cùng các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và bảo đảm an sinh xã hội.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng sẽ được tổ chức đối với các nhóm vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND thành phố đang tổng hợp ý kiến cử tri và đề xuất của đại biểu để trình HĐND quyết định nội dung chất vấn theo quy định.

Đại diện các cơ quan báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo

Thường trực HĐND thành phố cũng thông tin về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm - giai đoạn đầu tiên của HĐND khóa IX.

Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 48 NQ thuộc thẩm quyền, gồm 16 NQ quy phạm pháp luật và 32 NQ cá biệt, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh công tác quyết nghị, hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong lĩnh vực tiếp công dân, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận và xử lý 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong 6 tháng đầu năm; đồng thời thường xuyên theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Một điểm nhấn khác là công tác xây dựng chính sách được triển khai theo hướng “từ sớm, từ xa”. Thường trực HĐND đã thống nhất 7 đợt đề nghị xây dựng NQ với 34 nội dung trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư công, chuyển đổi số, khoa học công nghệ đến phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với đội ngũ cán bộ chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung như công tác giám sát đối với các dự án chậm đưa vào hoạt động; các công trình trọng điểm trên địa bàn, phương án xử lý, giải quyết các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn sau sáp nhập; việc rà soát, hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt bảo đảm đúng, đủ và kịp thời. Đặc biệt, các cơ quan thông tấn cũng quan tâm đến tiến độ, phương án kiến trúc và thời gian thực hiện dự án cầu qua Cồn Hến; công tác cưỡng chế cũng như quy trình tổ chức giám sát đối với công tác thi hành án dân sự…

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến, câu hỏi của các phóng viên; mong muốn các phóng viên tiếp tục là cầu nối thông tin hiệu quả, kịp thời truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đưa các NQ của HĐND thành phố sớm đi vào cuộc sống.