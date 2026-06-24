Phấn đấu vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương (phường Mỹ Thượng, TP. Huế) đang triển khai xây dựng

Phấn đấu hoàn thành 3.571 căn hộ

Những ngày qua, ghi nhận tại công trường Dự án NOXH tại lô đất có ký hiệu XH1, thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương (phường Mỹ Thượng, TP. Huế), chủ đầu tư đã huy động hơn 100 công nhân cùng thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Dự án NOXH này do Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư, với diện tích sử dụng đất 31.847m2, tổng mức đầu tư gần 842 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ tòa G1 đạt 50% và tòa G5 đạt 20% giá trị theo hợp đồng.

Chủ đầu tư đã được Sở Xây dựng đồng ý cho phép mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, gồm 256 căn hộ tòa G1 và G5 thuộc khu đất NOXH cao tầng và 47 căn hộ liền kề thuộc khu đất nhà ở thương mại thấp tầng.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ, thành phố Huế đang triển khai đồng bộ 11 dự án NOXH với tổng quy mô 12.057 căn hộ. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 3.571 căn hộ, vượt mức chỉ tiêu 3.200 căn được giao. Nhờ sự quyết liệt trong công tác đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, trong nửa đầu năm 2026, UBND thành phố đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 5 dự án NOXH.

Cụ thể, thành phố đã phê duyệt kết quả đấu thầu 3 dự án NOXH với quy mô khoảng 4.461 căn, bao gồm: Dự án tại khu đất XH1 (Khu B - Đô thị mới An Vân Dương), dự án tại phường Phong Thái và dự án tại phường Hương An; chấp thuận chủ trương và giao chủ đầu tư 2 dự án NOXH độc lập, gồm: Dự án tại khu đất XH1 và khu đất XH6 - 1 (cùng thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương). Các chủ đầu tư hiện đang tích cực chuẩn bị các bước để triển khai xây dựng. Trước đó, vào dịp 26/3, hai dự án quy mô lớn là NOXH Chân Mây (vị trí 8) và NOXH Bàu Vá (phường Thủy Xuân) cũng đã chính thức làm lễ khởi công.

Đối với nhóm NOXH thuộc quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại cũng đang được các chủ đầu tư tích cực triển khai nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra; một số dự án nhà ở thương mại khác đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố đang có 4 dự án NOXH tích cực triển khai thi công (bao gồm 2 dự án NOXH độc lập và 2 dự án thuộc quỹ đất 20% của các dự án thương mại) với tổng quy mô 3.187 căn hộ. Trong đó, đã có 757 căn hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, giải quyết kịp thời nhu cầu nhà ở của người dân.

Sẽ khởi công thêm 8 dự án mới

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, theo lộ trình đề ra, từ nay đến hết năm, thành phố dự kiến sẽ khởi công thêm 8 dự án NOXH mới (7 dự án NOXH độc lập và 1 dự án thuộc quỹ đất 20% nhà ở thương mại) với tổng quy mô khoảng 8.489 căn hộ. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển NOXH trên địa bàn, đến nay, về quy mô đầu tư, thành phố Huế đã cơ bản đáp ứng và vượt chỉ tiêu phát triển NOXH được Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn 2025 - 2030 tại Nghị quyết 7/NQ-CP của Chính phủ. Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để sớm hình thành sản phẩm NOXH, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.

Song song với việc đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án, nguồn vốn cho các dự án NOXH đang được thành phố chỉ đạo sở, ngành và đơn vị phối hợp tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu triển khai hiệu quả các gói tín dụng an sinh xã hội và thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương phát triển lành mạnh.

Mới đây (tháng 5/2026), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 9 đã phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, ban, ngành để bám sát dòng vốn từ gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Cụ thể, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3378/SXD-QLN&TTBĐS đính kèm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố, danh mục các dự án NOXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố và thông tin của chủ đầu tư gửi NHNN khu vực 9 để cùng phối hợp thực hiện, nhằm đẩy mạnh chương trình cho vay ưu đãi đối với NOXH, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.

Theo kết quả rà soát của Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện có 11 dự án NOXH, 1 dự án nhà ở công nhân và 1 dự án xây dựng lại chung cư cũ đang trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng. Toàn bộ danh mục chi tiết cùng thông tin năng lực của các chủ đầu tư đã được tổng hợp để gửi NHNN khu vực 9 làm cơ sở thẩm định và kích hoạt dòng vốn vay cho các chủ đầu tư, tạo trợ lực tài chính để các dự án an sinh xã hội sớm triển khai, đáp ứng kỳ vọng an cư của người dân thu nhập thấp.