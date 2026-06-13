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ClockThứ Năm, 25/06/2026 21:02

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị dân sinh bức xúc

HNN.VN - Thực hiện kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thường lệ lần thứ 11, HĐND thành phố khóa IX, chiều 25/6, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát thực địa tại các xã Lộc An và Chân Mây - Lăng Cô.

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 Đoàn giám sát kiểm tra sạt lở ở sông Bù Lu

Đoàn giám sát do đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn; cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Khảo sát trực tiếp các điểm sạt lở xung yếu

Tại xã Lộc An, Đoàn đã khảo sát thực tế tuyến sông Truồi. Đây là điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa lũ, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước thực trạng này, cử tri địa phương kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Tiếp đó, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình trạng sạt lở dọc bờ sông Bù Lu. Do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, tuyến sông này đã bị xói lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 2,5km, ăn sâu vào sát khu vực nhà cửa, đất sản xuất của hộ dân. Đồng thời, đoàn cũng khảo sát công trình Đập dâng thủy lợi Trà Vó. Hiện tại, một bên thân đập bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng, mất khả năng trữ nước và ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết tưới tiêu cho khoảng 20 ha lúa vụ hè thu của HTX Nông nghiệp Thủy Xuân.

Theo ông Ngô Văn Huy, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Chân Mây - Lăng Cô: “Do ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai cuối năm 2025, tốc độ sạt lở sông Bù Lu đang diễn ra ở mức báo động. Để ứng phó tạm thời, UBND xã đã chủ động kiểm tra các vị trí xung yếu, triển khai các biện pháp khẩn cấp như cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn cách ly vùng nguy hiểm và chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân khi bão lũ xảy ra. Để giải quyết dứt điểm nỗi lo của người dân, chính quyền địa phương kiến nghị các sở, ngành và UBND thành phố sớm có phương án đầu tư, gia cố kè kiên cố chống sạt lở”.

Liên quan vấn đề này, ông Thái Văn Phúc, Phó trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư và tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Phương án xử lý sạt lở sông Bù Lu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 tỷ đồng đang được Sở phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 3 khẩn trương nghiên cứu, lập dự án đầu tư khẩn cấp”.

Ông Thái Văn Phúc cho biết thêm: “Đối với dự án Kè chống sạt lở bờ sông Truồi (đoạn qua xã Lộc An), UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Riêng đối với đập dâng Trà Vó, UBND thành phố đã chỉ đạo địa phương chủ động trích ngân sách dự phòng để gia cố, sửa chữa tạm thời nhằm kịp thời phục vụ vụ mùa, đồng thời lập hồ sơ đề xuất chủ trương nâng cấp toàn diện”. 

 Cán bộ xã Lộc An thông tin tình hình sạt lở ở bờ sông Truồi

Giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn nhấn mạnh, việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, đặc biệt là các công trình dân sinh cấp bách liên quan đến phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trước thềm Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động bước đầu của các đơn vị. Tuy nhiên, trước những nguy cơ hiện hữu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đồng chí nhấn mạnh, mục đích của đợt giám sát lần này là phải nhìn vào thực tiễn hiện trường, nắm chắc ý kiến kiến nghị của cử tri để có báo cáo, giải pháp xử lý thỏa đáng, trách nhiệm. Đối với các dự án kè chống sạt lở và sửa chữa công trình thủy lợi, các đơn vị cần nghiên cứu phương án chia nhỏ lộ trình, phân kỳ đầu tư để triển khai thực hiện sớm các hạng mục cấp bách nhất nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân, tuyệt đối không để chậm trễ.  

Đồng chí Lương Bảo Toàn cũng yêu cầu UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và xã Lộc An trước mắt tăng cường cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí rào chắn và sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khi mùa mưa bão năm 2026 đến. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục chương trình giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các xã Phú Vang, Phú Hồ và các phường: Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận An vào ngày 29/6. Sau đó, đoàn sẽ có buổi làm việc tổng hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố vào ngày 1/7 .

Bài, ảnh: PHƯƠNG DIỆU
 Từ khóa:
Thường trựcHĐND thành phốĐẩy nhanh tiến độgiải quyếtcác kiến nghịdân sinh bức xúc
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