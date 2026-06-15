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ClockThứ Ba, 16/06/2026 17:37

Sẽ giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất

HNN.VN - Chiều 16/6, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 5 gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa; Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND thành phố; Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã tiếp xúc cử tri phường Vỹ Dạ trước kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri Kim Trà, Phong Quảng quan tâm các vấn đề dân sinh, hạ tầng giao thông Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, dân sinhCử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trước kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phốCử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Vỹ Dạ đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển đô thị trên địa bàn.

Nhiều ý kiến đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và sớm xử lý những tồn tại liên quan đến hệ thống điện tại một số khu vực dân cư; xử lý các dự án chậm triển khai, các khu đất bỏ hoang kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch; tăng cường chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư, khu vực chợ Cống và trên sông Như Ý.

Liên quan đến dự án cầu Cồn Hến, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cũng được nhiều cử tri quan tâm. Người dân mong muốn thành phố sớm thông tin phương án triển khai để ổn định cuộc sống, đồng thời quan tâm đầu tư các thiết chế phục vụ cộng đồng tại khu dân cư.

Cử tri phường Vỹ Dạ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri phường Vỹ Dạ. Đồng chí cho biết những kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, đặc biệt là các vấn đề hạ tầng kỹ thuật mà cử tri quan tâm, sẽ được thành phố kiểm tra, rà soát để có hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm mọi ý kiến đều được đôn đốc xử lý, có phản hồi cụ thể và kịp thời đến người dân.

Liên quan đến dự án cầu Cồn Hến và công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết thành phố đang nghiên cứu các phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Việc bố trí tái định cư sẽ được xem xét trên tinh thần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Phường Vỹ Dạtiếp xúc cử triHuế
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