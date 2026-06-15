Sẽ giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Vỹ Dạ đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển đô thị trên địa bàn.

Nhiều ý kiến đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và sớm xử lý những tồn tại liên quan đến hệ thống điện tại một số khu vực dân cư; xử lý các dự án chậm triển khai, các khu đất bỏ hoang kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch; tăng cường chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư, khu vực chợ Cống và trên sông Như Ý.

Liên quan đến dự án cầu Cồn Hến, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cũng được nhiều cử tri quan tâm. Người dân mong muốn thành phố sớm thông tin phương án triển khai để ổn định cuộc sống, đồng thời quan tâm đầu tư các thiết chế phục vụ cộng đồng tại khu dân cư.

Cử tri phường Vỹ Dạ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri phường Vỹ Dạ. Đồng chí cho biết những kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, đặc biệt là các vấn đề hạ tầng kỹ thuật mà cử tri quan tâm, sẽ được thành phố kiểm tra, rà soát để có hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm mọi ý kiến đều được đôn đốc xử lý, có phản hồi cụ thể và kịp thời đến người dân.

Liên quan đến dự án cầu Cồn Hến và công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết thành phố đang nghiên cứu các phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Việc bố trí tái định cư sẽ được xem xét trên tinh thần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.