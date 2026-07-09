Các đại biểu tham dự khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Là diễn đàn tài chính cấp quốc gia, VFF 2026 nhằm mục đích tạo ra một nền tảng cấp cao cho các cuộc đối thoại chuyên sâu về tương lai của thị trường tài chính tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Thành phố Đà Nẵng xác định rõ việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không đơn thuần là phát triển thêm một khu chức năng tài chính, mà là xây dựng một không gian thể chế mới, một nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính mới, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết: Trong giai đoạn đầu, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ lực gồm: Mã hóa tài sản thực; Tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon; Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Sàn giao dịch hàng hóa; Trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung, dài hạn.

Một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được tạo nên bởi cơ sở hạ tầng hay các ưu đãi về chính sách. Quan trọng hơn, đó phải là nơi hội tụ của niềm tin, thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu. Đó cũng chính là định hướng mà Đà Nẵng đang theo đuổi.

Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành điểm kết nối giữa lĩnh vực tài chính Việt Nam với các xu hướng phát triển mới của thế giới.

"Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng và mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các đối tác phát triển lâu dài tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam", ông Hồ Kỳ Minh, nhấn mạnh.

Ông Chris Vanloon, Chủ tịch Central Vietnam Business Alliance cho biết: Cách đây 6 tháng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam mới chỉ tồn tại dưới dạng một tuyên bố. Còn hôm nay, trung tâm đã hiện diện tại hai cơ sở ở hai thành phố, với một nhóm các đối tác tổ chức sáng lập đã thực sự đưa ra những con số cam kết cụ thể.

Đó là một tốc độ phát triển rất hiếm thấy, ngay cả khi so sánh với nhiều trung tâm tài chính trên thế giới, nơi thường phải mất cả một thập kỷ mới có được nhà đầu tư chiến lược đầu tiên.

“Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận lý do vì sao Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam có thể tạo ra tác động lớn; các vấn đề về kiến trúc pháp lý, nguồn nhân lực, chiến lược phát triển trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, tài chính khí hậu và tài sản số”, ông Chris Vanloon cho biết.

Ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC Thành phố Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Sau nhiều năm xây dựng nền tảng hạ tầng cho hoạt động tài chính quốc tế, đất nước hiện đã hội tụ những điều kiện cần thiết để thu hút các dòng vốn quy mô lớn.

Năm 2026 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thời điểm hệ sinh thái tài chính Việt Nam cần thống nhất định hướng, phối hợp hành động và cùng nhau tiến lên. Việc lãnh đạo các trung tâm tài chính đang hình thành của Việt Nam cùng hội tụ tại sự kiện đầu tiên này phản ánh sự đồng thuận và cam kết giữa khu vực công và khu vực tư trong việc kiến tạo một nền tảng phát triển dài hạn, cần nhiều năm để hoàn thiện và phát huy đầy đủ giá trị.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 9-10/7, với hai phiên thảo luận chính, các đại biểu tập trung vào các chủ đề cốt lõi bao gồm phát triển thị trường vốn, tài chính kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và các công nghệ đang định hình lại tương lai của ngành tài chính toàn cầu.

https://nhandan.vn/khai-mac-dien-dan-tai-chinh-viet-nam-2026-post974455.html