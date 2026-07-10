Thứ Sáu, 10/07/2026 11:52 (GMT+7)
HĐND thành phố Huế bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND thành phố
HNN.VN - Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 10/7, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự, bầu bổ sung và miễn nhiệm các ủy viên UBND thành phố nhằm kiện toàn bộ máy sau điều động, bổ nhiệm cán bộ.
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|Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố
Theo đó, HĐND thành phố thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các đồng chí: Phan Thắng, nguyên UVTV Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Phan Thanh Hải, TUV, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Văn Hưng, TUV, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do được điều động, phân công công tác.
Đồng thời, HĐND thành phố đã bầu 5 Ủy viên UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các đồng chí: Đoàn Sinh Hòa, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Trần Quốc Thắng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Châu, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Minh Nhân, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Lê Văn Cường, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Lê Thọ - Đức Quang