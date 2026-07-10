HĐND thành phố Huế bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND thành phố

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố

Theo đó, HĐND thành phố thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các đồng chí: Phan Thắng, nguyên UVTV Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Phan Thanh Hải, TUV, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Văn Hưng, TUV, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do được điều động, phân công công tác.

Đồng thời, HĐND thành phố đã bầu 5 Ủy viên UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các đồng chí: Đoàn Sinh Hòa, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Trần Quốc Thắng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Châu, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Minh Nhân, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Lê Văn Cường, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.