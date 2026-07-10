Mỗi nghị quyết phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến phát biểu khai mạc kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đại biểu HĐND thành phố; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế cho biết, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX diễn ra trong bối cảnh Huế đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2026, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đồng chí Phạm Đức Tiến, 6 tháng đầu năm 2026, trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền mới, với sự lãnh đạo của Thành ủy, điều hành quyết liệt của UBND thành phố cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, KT - XH tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,33%; du lịch tiếp tục là điểm sáng với lượng khách và doanh thu tăng cao; thu ngân sách, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại như tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy như kỳ vọng; chất lượng tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa bền vững; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Theo đồng chí Phạm Đức Tiến, đây là những vấn đề đòi hỏi HĐND thành phố phải tập trung phân tích, đánh giá khách quan, đề ra các giải pháp khả thi nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm, hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Về chương trình kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là đánh giá tình hình phát triển KT- XH, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm; đồng thời xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công, ngân sách, đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy. Đây đều là những chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra; tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển để đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, có thể triển khai ngay sau kỳ họp.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng nhấn mạnh, cần dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp khơi thông nguồn lực phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố.

Đối với phiên chất vấn, đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm; các cơ quan được chất vấn phải trả lời đầy đủ, thẳng thắn, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, xác định trách nhiệm, đề ra giải pháp và cam kết thực hiện.

“Kết quả chất vấn phải tạo được chuyển biến thực sự trong thực tiễn để cử tri và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyết tâm và hiệu quả trong tổ chức thực hiện”, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến khẳng định, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố trong cả giai đoạn 2026 - 2030.

Tại phiên khai mạc, HĐND thành phố nghe UBND thành phố trình bày báo cáo về Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2026-2030; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Kỳ họp cũng nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND thành phố; báo cáo của các cơ quan Tư pháp.

Một nội dung được cử tri quan tâm là báo cáo kết quả trả lời và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11 HĐND, thành phố khóa VIII.