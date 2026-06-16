Cử tri phường Phú Xuân kiến nghị đẩy nhanh các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Tổ đại biểu HĐND thành phố số 3 tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới và Bí thư Đảng ủy phường thông báo đến cử tri kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Phú Xuân đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển đô thị trên địa bàn.

Nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang cảnh quan và phát triển du lịch trên địa bàn phường.

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm hơn đến công tác lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng đối với các dự án kéo dài nhiều năm. Riêng dự án cầu Vạn Xuân, người dân mong muốn sớm hoàn thiện phần đường dẫn lên cầu để phát huy hiệu quả đầu tư.

Một số cử tri phản ánh tình trạng các khu vực đã giải tỏa trên tuyến Xuân 68 thuộc Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế vẫn đang bỏ hoang, xuống cấp, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Người dân đề nghị sớm dọn dẹp, trả lại mặt bằng sạch cho khu vực di tích.

Liên quan đến Dự án giải tỏa chợ đầu mối Phú Hậu giai đoạn 2, cử tri cho rằng các hộ dân trên cùng tuyến đường nhưng mức bồi thường khác nhau, đề nghị cơ quan chức năng rà soát, giải thích rõ để tạo sự đồng thuận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn thành phố có cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp cho phường Phú Xuân - địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa - nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn di sản.

Cử tri tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình còn dang dở trên địa bàn; có kế hoạch nạo vét hồ, dọn dẹp vệ sinh các khu đất trống sau giải phóng mặt bằng để tránh ô nhiễm môi trường và phát sinh tệ nạn xã hội. Việc mở rộng đường Thái Phiên sau khi thông tuyến qua cửa Kẻ Trài cũng được người dân đề xuất nhằm giảm áp lực giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến việc sáp nhập tổ dân phố từ 84 xuống còn 47 tổ dân phố, trong đó có những tổ quy mô từ 500 đến hơn 700 hộ dân. Cử tri băn khoăn về chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ tổ dân phố khi quy mô dân cư có sự chênh lệch lớn.

Cử tri phường Phú Xuân nêu kiến nghị

Trao đổi với cử tri, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, mặc dù là địa bàn trung tâm nhưng hệ thống hạ tầng kiệt hẻm, thoát nước và chiếu sáng tại nhiều khu vực của phường Phú Xuân còn hạn chế. Ông Nhật đề xuất thành phố cần quan tâm đầu tư các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới.

Theo ông Võ Lê Nhật, giai đoạn 2026 - 2031, thành phố sẽ triển khai Dự án cải thiện môi trường nước nhằm từng bước giải quyết hệ thống thoát nước cho khu vực phía Bắc thành phố, trong đó có phường Phú Xuân - nơi hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đối với cầu Vạn Xuân, hiện vẫn còn hai hộ dân chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục vận động, trường hợp cần thiết sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định để bảo đảm tiến độ dự án.

Về các ngôi nhà đã giải tỏa trên tuyến Xuân 68, phường đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I để thực hiện vệ sinh, làm sạch mặt bằng. Đối với dự án giải tỏa chợ đầu mối Phú Hậu giai đoạn 2, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố cho biết giá đất bồi thường được áp dụng thống nhất, sự chênh lệch chủ yếu xuất phát từ giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách cho rằng hạ tầng đô thị của địa phương hiện vẫn còn nhiều hạn chế so với các khu vực khác của thành phố. Phường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đình Bách cũng cho biết phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dọn dẹp, vệ sinh các khu vực đã giải phóng mặt bằng để bàn giao cho công tác bảo tồn di tích. Về việc sáp nhập tổ dân phố, hiện chưa có sự phân biệt mức phụ cấp giữa các tổ có quy mô từ 450 đến 1.000 hộ dân.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp sắp tới. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được phường tiếp thu, rà soát và có hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.