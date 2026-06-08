Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao sức chiến đấu

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu then chốt để nâng cao sức chiến đấu và củng cố niềm tin của Nhân dân

Kiểm soát từ sớm, từ xa

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện ở vị trí then chốt. Tinh thần xuyên suốt là xây dựng Đảng thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác xây dựng Đảng hiện nay không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và kiểm soát quyền lực.

Tinh thần “toàn Đảng cùng làm công tác kiểm tra, giám sát” tiếp tục được đề cao, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Một trong những điểm mới là tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát trên dữ liệu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra đảng nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, cảnh báo nguy cơ sai phạm.

Không chỉ để xử lý vi phạm, công tác kiểm tra, giám sát hiện nay còn phải tạo môi trường để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu rất thực tiễn khi ở một số nơi vẫn còn tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ sai trong thực thi công vụ.

Song song với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục xác định mục tiêu kiên quyết phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy “chống” sang “phòng ngừa từ gốc”.

“Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng” - tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với toàn hệ thống chính trị. Kỷ luật không chỉ để xử lý vi phạm mà còn để giữ nhịp vận hành của bộ máy, giữ niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Từ yêu cầu đến hành động

Tinh thần Đại hội XIV đã và đang được Thành ủy Huế cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ban Thường vụ Thành ủy cũng ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cùng Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu cải cách hành chính ngày càng lớn, Thành ủy Huế xác định phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với công tác cán bộ, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và sinh hoạt chi bộ tiếp tục được xem là nền tảng để củng cố sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở. Đảng bộ thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chú trọng phát triển đảng viên ở khu vực ngoài nhà nước.

Thời gian gần đây, Ban Thường vụ Thành ủy Huế và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Việc xử lý nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm không chỉ cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn phát đi thông điệp rõ ràng về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được xác định phải “vào cuộc ngay từ đầu”, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm tra, giám sát giờ đây không đứng ngoài phát triển mà phải đồng hành cùng phát triển, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và giữ kỷ cương trong vận hành bộ máy.

Tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2026, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh mà còn phải tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu tăng trưởng cao đi cùng áp lực quản trị lớn hơn, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải đi trước một bước. Bởi chỉ khi Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ thật sự trách nhiệm, dám hành động và dám chịu trách nhiệm thì mới tạo được động lực phát triển và củng cố niềm tin của Nhân dân.