Nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong thời kỳ mới

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế

Với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, phát triển theo hướng “văn hóa - sinh thái - cảnh quan - thân thiện với môi trường”, thành phố xác định phát triển kinh tế nông nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Trong bối cảnh đó, Hội Nông dân thành phố Huế xác định việc xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và du lịch xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; tổ chức lại sản xuất; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đồng chí có thể chia sẻ một số kết quả, kinh nghiệm trong việc xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP ở địa phương?

5 năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình VietGAP, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ ngày càng được mở rộng. Toàn thành phố hiện có hơn 11.360ha sản xuất theo hướng VietGAP, 318ha sản xuất theo hướng hữu cơ và 114 sản phẩm OCOP.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp được các cấp hội tập trung triển khai đồng bộ, gắn với chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Toàn thành phố đã thành lập mới 20 chi hội nghề nghiệp và 85 tổ hội nghề nghiệp, đạt 130% kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực trồng rau an toàn, sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi hữu cơ, nuôi trồng thủy sản, sản xuất sản phẩm làng nghề và phát triển sản phẩm OCOP…

Khảo sát mô hình sản xuất mai cảnh ở phường Dương Nỗ

Vai trò của chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong việc phát triển sản phẩm OCOP như thế nào, thưa đồng chí?

Thông qua các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, hội nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nội dung sinh hoạt chi hội ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của hội viên như tập huấn kỹ thuật sản xuất sạch, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm lên các nền tảng số; xây dựng sản phẩm OCOP theo chiều sâu gắn với bản sắc văn hóa - di sản Huế; ưu tiên các nhóm ngành có lợi thế như ẩm thực - đặc sản, thảo dược, mỹ phẩm thiên nhiên, thủ công mỹ nghệ truyền thống và du lịch cộng đồng, làng nghề. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ số, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm OCOP Huế.

Đối với việc phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và du lịch xanh, thành phố, Hội đã có những chủ trương, giải pháp gì?

Cùng với phát triển OCOP, các cấp hội đặc biệt quan tâm vận động hội viên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và sản xuất giảm phát thải. Các cấp hội đã tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn hội viên áp dụng các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường; giảm sử dụng hóa chất; tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học; phát triển mô hình tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức của hội viên nông dân về phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

Thành phố cũng đang từng bước hình thành các vùng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với nhà vườn, làng nghề, nông nghiệp trải nghiệm và văn hóa bản địa. Hội Nông dân thành phố xác định rõ quan điểm, nông nghiệp không chỉ là lĩnh vực sản xuất mà còn là không gian bảo tồn sinh thái, gìn giữ văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đặc biệt, tư duy phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở sản xuất đơn thuần mà đang từng bước chuyển sang mô hình kinh tế nông nghiệp đa giá trị, kết hợp giữa sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng. Đây là định hướng phù hợp với lợi thế sinh thái và đặc trưng văn hóa của Huế.

Để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong giai đoạn mới, đồng chí cho biết các cấp hội nông dân cần chú trọng những nội dung gì?

Đó là việc xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp vững mạnh. Đây không chỉ là giải pháp đổi mới tổ chức hội mà còn là nền tảng quan trọng để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Khi được tổ chức tốt, nông dân không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan sinh thái, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch xanh và xây dựng cộng đồng nông thôn văn minh, bền vững.

Xin cảm ơn đồng chí!