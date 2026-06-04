Đổi mới truyền thông ở cơ sở

Hệ thống truyền thông lưu động tại xã Phú Lộc

Đa dạng cách thức truyền thông

Sau giờ làm việc, bà Lê Thị Bé ở xã Vinh Lộc lại tranh thủ mở điện thoại vào fanpage Truyền hình Vinh Lộc (các sản phẩm truyền thông dưới dạng bản tin truyền hình) để xem tin tức địa phương.

Chỉ vài phút, bà đã có thể cập nhật những hoạt động nổi bật diễn ra ở quê hương mình. “Trước đây chủ yếu nghe loa truyền thanh buổi sáng sớm hoặc chiều, giờ muốn xem thông tin hay thông báo gì thì lên fanpage là có thể xem lại”, bà Bé chia sẻ.

Trước ngày 1/7/2025, khi còn ở các xã cũ, công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các trang facebook địa phương. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhận thấy xu hướng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, xã Vinh Lộc từng bước đổi mới cách làm truyền thông theo hướng đa nền tảng.

Ngoài duy trì hệ thống truyền thanh truyền thống, địa phương còn triển khai đồng bộ nhiều kênh như cổng thông tin điện tử, fanpage facebook, kênh Truyền hình Vinh Lộc, youtube, video ngắn, phóng sự và livestream. Với một nội dung tuyên truyền, địa phương thường triển khai nhiều hình thức khác nhau như viết tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử, xây dựng video dưới hình thức kênh truyền hình, đồng thời trích xuất tệp âm thanh để phát lại trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vinh Lộc, việc kết hợp giữa truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số giúp người dân dễ tiếp cận thông tin hơn theo nhu cầu và thói quen của từng người. Người thích đọc có thể theo dõi tin bài, người thích nghe có thể nghe truyền thanh, cũng có người lựa chọn xem video trực quan trên điện thoại thông minh.

Là người trực tiếp thực hiện các sản phẩm truyền thông của kênh Truyền hình Vinh Lộc, anh Nguyễn Tiến Vinh, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vinh Lộc cho biết, hiện nay phần lớn người dân, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng tiếp cận thông tin qua điện thoại thông minh. Vì vậy, các bản tin ngắn, phóng sự gần gũi hay các video tuyên truyền bằng hình ảnh sinh động thường tạo hiệu quả tiếp cận tốt hơn.

“Sau thời gian triển khai, từ tháng 8/2025 đến nay, kênh được người dân đánh giá cao tính nhanh chóng, trực quan và thuận tiện. Một số video đã đạt hơn 200.000 lượt xem. Các clip phản ánh đời sống dân sinh hay thông tin địa phương thường nhận được sự quan tâm lớn vì nội dung gần gũi, dễ hiểu và mang tính thực tế”, anh Vinh chia sẻ.

Không chỉ ở xã Vinh Lộc, nhiều địa phương khác cũng chủ động đổi mới cách chuyển tải thông tin đến người dân. Ông Nguyễn Hinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Lộc cho biết, song song với hệ thống truyền thanh, địa phương còn xây dựng fanpage “Phú Lộc Ngày Mới” và đẩy mạnh truyền thông lưu động.

Theo ông Hinh, phải đa dạng cách chuyển tải thì thông tin mới đến được với đông đảo người dân. Đối với một số người dân ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc thường xuyên đi làm sớm, khó tiếp cận thông tin trên nền tảng số thì nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân, địa phương tăng cường truyền thông lưu động đến từng thôn, từng khu vực.

“Trước đây, từng có trường hợp lãnh đạo huyện về tiếp dân nhưng người dân không nắm được kế hoạch. Bây giờ với các hoạt động như vậy, chúng tôi tập trung truyền thông lưu động về tận cơ sở để người dân biết”, ông Hinh nói.

Hướng đến thông tin người dân cần

Không chỉ đổi mới hình thức truyền tải, nhiều địa phương còn thay đổi tư duy làm truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Ông Nguyễn Hinh cho biết, để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, nội dung chuyển tải cũng phải thay đổi theo hướng thiết thực hơn. “Chẳng hạn khi truyền thông về kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, chúng tôi không còn đưa thông tin theo cách báo cáo như trước mà lựa chọn những nội dung người dân quan tâm, như kỳ họp đã thảo luận hay giải quyết những vấn đề gì liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ. Từ cách làm trên, trang fanpage tăng gần 10.000 lượt theo dõi chỉ trong gần 1 năm qua”, ông Hinh chia sẻ.

Với nhiều chủ trương, nội dung cần người dân nắm bắt kịp thời, các địa phương cũng chủ động thay đổi cách truyền tải từ văn bản dài sang pa-nô trực quan, video ngắn hoặc infographic ngắn gọn, dễ nhớ. Những nội dung như an toàn giao thông, cấm đốt rơm rạ trên đồng hay cảnh báo nguy cơ mất an toàn đều được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, mới đây, địa phương đã thiết kế pa-nô tuyên truyền về tình trạng “mực ma” xuất hiện với các thông tin trọng tâm để cảnh báo người dân và du khách. “Thông tin tuy ngắn gọn nhưng phải đúng nội dung cần thiết để người dân dễ theo dõi và ghi nhớ”, ông Hùng nói.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh, truyền thông cơ sở không thể chỉ dừng lại ở việc “đưa thông tin” mà cần chuyển mạnh sang hướng tương tác, đồng hành và tạo niềm tin với người dân. Điều đó cũng đòi hỏi đội ngũ làm truyền thông cơ sở không chỉ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ mà còn phải thật sự gần dân, hiểu dân, nắm được nhu cầu thực tế để xây dựng nội dung phù hợp, có sức lan tỏa và tạo được sự đồng hành từ cộng đồng.