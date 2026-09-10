Chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế trong đội ngũ giảng viên

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại chương trình, TS. Phan Vĩnh Tuấn Anh trình bày chuyên đề “Lựa chọn đề tài và chiến lược định vị tạp chí”. Nội dung chuyên đề tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong việc xác định vấn đề nghiên cứu có tính mới, phù hợp với xu hướng học thuật, đồng thời lựa chọn tạp chí có phạm vi chuyên môn và tiêu chí xuất bản phù hợp với kết quả nghiên cứu.

TS. Hồ Nhân Ái cũng trình bày chuyên đề “Kỹ năng xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bản thảo”, cung cấp những lưu ý trong quá trình xây dựng một bài báo khoa học, từ tổ chức nội dung, lập luận, trình bày kết quả đến hoàn thiện bản thảo trước khi gửi đến các tạp chí quốc tế.

Buổi tập huấn cũng là dịp để đội ngũ giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế trực tiếp trao đổi với các diễn giả về những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình nghiên cứu và công bố quốc tế. Qua đó, giảng viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lựa chọn hướng nghiên cứu, xây dựng bản thảo, tiếp cận tạp chí phù hợp và nâng cao chất lượng các công trình khoa học.

Hoạt động góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu của giảng viên, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công bố khoa học quốc tế của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.